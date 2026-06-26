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溫網｜外圍賽國家隊金花全軍覆沒 朱琳決勝輪失利遺憾止步 白卓璇、王曦雨次輪雙雙出局

即時體育
更新時間：18:02 2026-06-26 HKT
發佈時間：18:02 2026-06-26 HKT

2026年溫布頓網球錦標賽外圍賽周四（25日）劃下句點，國家隊女單代表全軍覆沒。唯一晉級第3圈的希望朱琳，以3：6、4：6不敵科絲托維奇；而白卓璇與王曦雨則在次圈雙雙出局，國家隊女將無人突破外圍賽。

朱琳力戰18歲塞爾維亞小將仍告負

老將朱琳面對年僅18歲的塞爾維亞新星科絲托維奇（Nikola Krstovic），場上跑動顯得較為吃力。首盤她先輸3：6；次盤朱琳調整狀態，一度與對手纏鬥至3：3平手，可惜對手隨後緊握比賽節奏，最終以6：4再下一城。朱琳全場僅成功破發1次，最終在外圍賽最後關頭止步，與正賽席位擦身而過。

白卓璇、王曦雨次輪抱憾出局

另一邊廂，白卓璇在次輪以盤數0：2落敗，她首盤戰至「搶七」以6：7（7：9）惜敗，次盤則以2：6不敵波利娜（Polina Iatcenko）。

而王曦雨迎戰西班牙球手瑪琳娜（Marina Bassols Ribera）時，首盤以6：3先拔頭籌。然而，對手次盤狀態神勇，以6：1扳回一盤。及至決勝盤，王曦雨因身體不適選擇退賽，遺憾結束本屆溫網之旅。

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