健體｜前奧運賽艇代表謝家德 上月HYROX香港體能耐力賽奪分齡賽銅牌

前香港奧運划艇代表、現任香港大學運動中心總監謝家德（Michael）上月以62歲之齡在亞博館的HYROX香港體能耐力賽奪得分齡組（60-64歲）季軍，周一應邀出席超過10萬平方呎的Waterfall Sports & Wellness奧運會所的揭幕禮。

現任香港大學運動中心總監的謝家德（右一)及鄭泳舜議員（右二應邀出席Waterfall Sports & Wellness奧運會所的揭幕禮。徐嘉華攝

徐嘉華攝

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1996年曾代表香港出戰巴塞隆拿奧運會賽艇項目的Michael一到奧運會所後，第一時間到HYROX訓練區，試玩HYROX項目之一的划艇機及滑雪機，他說：「好難得這個會所設於九龍核心地段，而且設備齊全，不單止健身室十分大，還有不同的運動項目，十分難得。」

店內有HYROX訓練區，包括這部滑雪機。徐嘉華攝

HYROX訓練區當然少不了划艇機。徐嘉華攝

Michael 口中的不同的運動項目包括全港首創的智能化運動設施如AI網球機械人及頂級自動發球系統，一個人也可以打網球，還有室內全天候冷氣AI網球發球機，實現「學練一體」的揮拍體驗。Michael還跟鄭泳舜議員一齊走到戶外打了一場匹克球。

謝家德跟鄭泳舜議員一齊打匹克球。徐嘉華攝

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伴隨硬體設施的震撼升級，Waterfall 獨創、全城唯一的而且全無合約束縛的「The ONE 運動會籍」，年費僅需 HK$1,800，透過此專屬連結(https://bit.ly/waterfall_Promo) 入會更額外加送同等價值的現金券。



