Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

健體｜前奧運賽艇代表謝家德 上月HYROX香港體能耐力賽奪分齡賽銅牌

即時體育
更新時間：20:52 2026-06-25 HKT
發佈時間：20:52 2026-06-25 HKT

前香港奧運划艇代表、現任香港大學運動中心總監謝家德（Michael）上月以62歲之齡在亞博館的HYROX香港體能耐力賽奪得分齡組（60-64歲）季軍，周一應邀出席超過10萬平方呎的Waterfall Sports & Wellness奧運會所的揭幕禮。

現任香港大學運動中心總監的謝家德（右一)及鄭泳舜議員（右二應邀出席Waterfall Sports & Wellness奧運會所的揭幕禮。徐嘉華攝
現任香港大學運動中心總監的謝家德（右一)及鄭泳舜議員（右二應邀出席Waterfall Sports & Wellness奧運會所的揭幕禮。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

1996年曾代表香港出戰巴塞隆拿奧運會賽艇項目的Michael一到奧運會所後，第一時間到HYROX訓練區，試玩HYROX項目之一的划艇機及滑雪機，他說：「好難得這個會所設於九龍核心地段，而且設備齊全，不單止健身室十分大，還有不同的運動項目，十分難得。」

店內有HYROX訓練區，包括這部滑雪機。徐嘉華攝
店內有HYROX訓練區，包括這部滑雪機。徐嘉華攝
HYROX訓練區當然少不了划艇機。徐嘉華攝
HYROX訓練區當然少不了划艇機。徐嘉華攝

Michael 口中的不同的運動項目包括全港首創的智能化運動設施如AI網球機械人及頂級自動發球系統，一個人也可以打網球，還有室內全天候冷氣AI網球發球機，實現「學練一體」的揮拍體驗。Michael還跟鄭泳舜議員一齊走到戶外打了一場匹克球。

謝家德跟鄭泳舜議員一齊打匹克球。徐嘉華攝
謝家德跟鄭泳舜議員一齊打匹克球。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

伴隨硬體設施的震撼升級，Waterfall 獨創、全城唯一的而且全無合約束縛的「The ONE 運動會籍」，年費僅需 HK$1,800，透過此專屬連結(https://bit.ly/waterfall_Promo) 入會更額外加送同等價值的現金券。


 

最Hit
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
01:21
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
突發
7小時前
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
02:30
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
影視圈
7小時前
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
影視圈
5小時前
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
影視圈
7小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
陳敏兒安息禮丨長子廖文哲落淚致辭 與母曾無所不談到保持距離：佢話我知咩係無條件嘅愛
02:30
陳敏兒安息禮丨長子廖文哲落淚致辭 與母曾無所不談到保持距離：佢話我知咩係無條件嘅愛
影視圈
4小時前
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-24 10:43 HKT
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
8小時前
鰂魚涌地盤驚傳「炸彈」再現 爆炸品處理課趕至 證實為巨石安排吊走
鰂魚涌地盤驚傳「炸彈」再現 爆炸品處理課趕至 證實為巨石安排吊走
突發
2小時前