劍擊亞錦賽｜男花升上團體世界前三 有助爭取世錦賽男團獎牌

為香港奪得亞錦賽2面銀牌的男花及女重隊周四在總教練鄭兆康帶領下從印度返港，對於下月在香港亞博館首次主辦的FIE世界錦標賽，康教表示目標衝牌，希望為市民帶來「驚喜」，衛冕世錦賽冠軍蔡俊彥（Ryan）希望在主場爭取個人及團體獎牌，以彌補亞錦賽的個人賽落空及團體賽跟金牌擦身的遺憾，而亞錦賽首奪個人賽銀牌的佘繕妡（Kaylin）給自己打了支強心針，期望世錦賽再衝突破。

總教練鄭兆康（前排左二)及領隊林衍聰（左一) 帶領劍隊步出機場。徐嘉華攝

仍在感冒中的蔡俊彥（前）及「劍神」張家朗（後左）出閘時都是戴者口罩，右為首次參加成人組亞錦賽的何承謙（右）。徐嘉華攝

香港男花及女重周四從印度返到香港。徐嘉華攝

康教力讚蔡俊彥顧全大局

港隊在今屆印度亞錦賽共奪2銀3銅，獲欠金牌（以往4屆亞錦賽都有金牌），康教坦言「成績不太理想」，但從比賽過程及運動員的盡力拼搏、進取、爭勝心及投入程度都很滿意，他表示：「從結果是有點強差人意，但運動員的爭勝態度十分好，好似Ryan身上有傷，他為了大局也上場打團體賽，尤其是對南韓那一場4強戰好關鍵，若Ryan不打，只有張家朗帶著2個年青的（指21歲的梁千雨及首次參賽的17歲何承謙），我會有點擔心，所以都要Ryan紥住傷上場。」

香港劍擊隊總教練鄭兆康（右）及亞錦賽領隊林衍聰（左）帶隊回到香港。徐嘉華攝

終於不負眾望，香港隊以45:36（成員包括Ryan、家朗及千雨）獲決賽權，亦因為這場勝仗，原本在FIE世界排名排第4的香港男花隊有足夠分數歷史性升上做男團「世三」（位於意大利及美國之後），對下月世錦賽意義重大，可以在團體賽4強（若入到）避開意大利，跟美國碰頭，港隊今季的世界盃站曾在3站擊敗過美國，勝算較大。

康教：世錦賽目標是獎牌

談到下月底在亞博館舉行的世界錦標賽，康教表示不少歐美劍隊會提前10到港適應時差，屆時會到體院參與香港劍總的訓練營，跟香港隊有切磋機會，談到目標，康教講到明：「我希望有牌，哪個有機會，每一個都沒百份百的把握，但我希望在主場帶給市民『驚喜』。」港隊曾在對上4屆世錦賽都有獎牌落袋，包括Ryan去年奪歷史性個人賽金牌，家朗也曾於2022年奪個人賽銅牌，而他們兩個有份的男花也曾於2023年首奪世錦賽團體銅牌。

香港男花隊，成員包括張家朗（左三起) 、蔡俊彥、何承謙、梁千雨及後備的應屆世青冠軍林浩朗。徐嘉華攝

Ryan在亞錦賽前2星期的訓練中拉傷左大腿內側肌肉輕微撕裂，今日到港後隨即回體院接受治療，他透露打完個人賽後（8強止步），腿步腫起來，原本他想放棄打團體賽以免傷患惡化而影響世錦賽，但他表示：「聽到教練講若我們在團體贏到南韓，就夠分升上世界第3，這對男花團體很有幫助，於是繼續打下去。」

在今仗比賽，被寄予厚望的Ryan及家朗同於個人賽8強止步，一個輸給日本、一個輸給南韓，而男團決賽對日本，港隊在領先下被對方反勝39:45，Ryan表示自己回到香港要總結今次對日本的經驗，他說：「希望在世錦賽爭取個人賽及團體賽的獎牌，彌補亞錦賽的遺憾。」

佘佘（右）經歷一季的身心起伏，終在亞錦賽首奪毎個人賽銀牌，對她是一大肯定。徐嘉華攝

香港女重隊在亞錦賽失團體獎牌，成員包括吳海諦、朱嘉望、佘繕妡及陳渭泠。徐嘉華攝

佘佘：亞錦賽的成績好鼓舞

女重方面，賽前已手執2面亞錦賽個人賽銅牌的佘佘，今屆更進一步奪得銀牌，這一季經歷完成美國學業、第一年全身投入打劍，亦經歷轉換教練，技戰術上要重新跟新教練磨合，加上不斷有比賽，身體負荷比想像中大導致身體透支，一大堆的獎牌如世大運金牌、全運會銅牌、亞錦賽銅牌等等帶來的肯定及壓力，但她仍能取得一面亞錦賽銀牌，她表示：「由上季多次上頒獎台到今季打得不過不失，到亞錦賽奪得銀牌，看到自己在比賽中打出自己的實力時，我有信心可以拿到獎的，更開心我能將舊的一套（技術）及新教練教的能磨合得好好，亦能享受到比賽，肯定了我行的方向是對的，這面獎牌亦給我參加下月世錦賽是好鼓舞的。」

記者/攝影：徐嘉華