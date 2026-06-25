劍擊亞錦賽｜男花取代法國 首次躍升世界排名三甲內

香港男子花劍隊雖然未能在印度亞錦賽跟冠軍擦身而過，但有足夠分數首次升上世界排名頭三位！挾世界排名第4的香港男子花劍隊，周三在團體賽決賽以39:45反負巴黎奧運金牌組合兼衛冕的日本隊，FIE在賽後即時更新了最新的世界排名，香港男花隊取替法國，由第4位升上一級至新高的第3位，這正是花劍主教練基連（Greg Koenig）賽前所期望的，此排名有助港隊在下月主場出戰世錦賽時的種籽排名。

鬍鬚教練Greg （中） 帶領男花隊到印度參加亞錦賽，結果如願將排名上升至頭三位。FIE圖

張家朗（左起)、何承謙及梁千雨都為團隊出了不少力。FIE圖

Ryan有大腿內側肌肉傷患在身，多少影響他的發揮。FIE圖

FIE完成各大洲的錦標賽後，即時更新最新的世界排名，原本排第4的香港（284分）及排第3的法國（287）只相差3分，雖然這兩隊分別在亞錦賽及歐錦賽同得亞軍，但香港隊有足夠分數超前法國，歷史性第一次躋身FIE世界排名頭3位，意大利及美國穩佔頭2位。

Greg在賽前曾說過，最期待是在男團的世界排名有所晉升，現在入到三甲，他表示有助下月底亞博館舉行的世界錦標賽的籤表走勢，如無意外，港隊可以逼開不少潛在勁敵。

奪冠的日本隊以264分位處第5位、中國第9位、南韓第13位。

在女重個人賽奪銀的佘繕妡（右一)在世界排名上有增長。香港劍總圖

個人排名上沒大變更，蔡俊彥（Ryan）及「劍神」張家朗分別位列第2位及第15位，兩位在個人賽奪獎的女重佘繕妡（Kaylin）及女花陳諾思（Daphne）在世界排名上都有進賬，銀牌的佘佘由原本第17位升至第13，銅牌的Daphne由原本28位升至第19位。

記者：徐嘉華