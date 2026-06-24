劍擊亞錦賽｜港隊以2銀3銅埋齋 亞錦賽相同陣容戰下月亞博館世錦賽

挾世界排名第4的香港男子花劍隊跟歷史性亞錦賽金牌擦肩而過！周三在印度亞洲劍擊錦標賽決賽，在領先下8分下被巴黎奧運金牌組合兼衛冕的日本隊以39:45反勝，繼2018年後，香港男花隊再次取得銀牌，港隊在今屆以2銀3銅作結；下一站，是7月22-30日在亞洲博覽館舉行的世界劍擊錦標賽，男花將以同一強陣（包括蔡俊彥（Ryan）、張家朗、梁千雨及何承謙）出戰，目標是站上男團獎台。

今季曾兩勝日本隊 取替對方升上世界第4

香港男花隊在今季FIE賽季中可謂威盡，他們總共取得3站世界盃的男團賽牌，是港隊歷史創舉，包括一月巴黎站男團金牌、4月開羅站銀牌及5月伊斯坦堡銅牌，世界排名升至現在的第4位，加上在上月伊斯坦堡，港隊以亞錦賽同一陣容奪銅的過程，曾在8強以45:43勝日本，更試過在一月巴黎站的4強以45:32勝這支東洋組合，世界排名亦跟日本互換位置，港隊取替對方升上第4位，大家都對港隊爭亞錦賽金牌寄予厚望。

可惜在中場前仍領先8分的港隊，在第6節上場的「世二」Ryan可能受到左大腿內側輕微肌肉撕裂影響，對個人賽金牌得主、世界第20位的松山恭助時未能發揮應有水平，這一節Ryan以3:9見負，將大分比賽收窄到只有一分之距，日本亦乘勢追擊，最終成功衛冕；港隊亦繼2018年後，再奪團體賽銀牌。

賽前被寄予獎牌希望的女子重劍隊意外失牌，右起佘繕妡佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦。香港劍總圖

香港劍總圖

女重8強爆冷不敵新加坡 屈居第5

女子重劍方面，今日戰果有點意外，在個人賽奪銀的佘嫸妡（Kaylin）帶領下，隊友包括陳渭泠、朱嘉望及首次參賽的吳海諦，她們在16強以45:19大勝尼泊爾，8強對新加坡隊，港隊中段曾被對手領先6分，隨後力追下曾收窄至3分，可惜力追下還是以38:45敗陣，是超過30年來首次在亞錦無緣團體賽獎牌；港隊隨後轉戰排名賽，並連贏烏茲別克及中華台北，最終取得第5名。

冠軍戰由南韓對衛冕的中國，前者以一劍以微的44:43封后。

港隊完成亞錦賽後，以2銀3銅結束今屆比賽，銀牌功臣包括男花團以及香港女重一姐佘佘的個人賽，銅牌功臣有女花個人賽的陳諾思、女花團體及男重團體賽。

記者：徐嘉華