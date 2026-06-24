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劍擊亞錦賽│港男花隊決賽不敵勁敵日本 相隔8年再取亞錦賽男花團體賽銀牌

即時體育
更新時間：19:58 2026-06-24 HKT
發佈時間：19:58 2026-06-24 HKT

在印度舉行的亞洲劍擊錦標賽今日(24日)煞科，香港男子花劍隊成功踏上頒獎台。由「劍神」張家朗、「世二」蔡俊彥（Ryan）、應屆世少冠軍何承謙和梁千雨組成的港男花隊，在男花團體賽決賽以39:45不敵勁敵、巴黎奧運金牌組合的日本隊，相隔8年再次取得亞錦賽男花團體賽銀牌。

港隊頭5節領先25:17

今場決賽張家朗打頭陣，面對老對手飯村一輝，港將先贏5:4。第2節蔡俊彥打出「世二」氣勢，以5:2勝馬場俊輔，港隊總分領先10:6。梁千雨在第3節出場，助港隊進一步領先，該節5:3勝松山恭助，總分拉開至15:9。第4和第5節出場的張家朗及梁千雨，分別以5:4贏馬場俊輔及飯村一輝，大分進一步拉開至25:17，金牌在望。

然而第6節蔡俊彥被松山恭助壓制，單節輸3:9，總分被追至26:28。日本的馬場俊輔乘勢於第7節以9:6贏梁千雨，總分以35:34反超前港隊。第8節出場的張家朗面對松山恭助輸3:5，港隊總分落後37:40進入末節。守尾門的蔡俊彥未能反敗為勝，單節輸2:5，港隊總分輸39:45。

相隔8年再次取得亞錦賽男花團體賽銀牌

香港男子花劍隊在賽前已被寄予厚望，他們在今季世界盃氣勢凌厲，連續3站踏上頒獎台，分奪金、銀、銅牌。今次亞錦賽的陣容張家朗、蔡俊彥、何承謙和梁千雨，正是上月世界盃伊斯坦堡站團體賽勇奪銅牌的陣容。4人在今日的男團賽表現出色，先在16強以45:6大炒尼泊爾；8強亦贏得非常輕鬆，以45:22擊敗東道主印度；4強面對實力不俗的南韓，則贏45:36。

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