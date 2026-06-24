劍擊亞錦賽｜男花挾團體強勢殺入決賽 跟日本爭首面亞錦賽金牌

相隔8年，挾團體世界排名第4的香港男子花劍隊，周三在印度亞洲劍擊錦標賽的煞科日上演的團體賽，港隊剛在4強以45:36大勝南韓隊入決賽，坐銀望金，港隊功臣包括「世二」蔡俊彥（Ryan）、「劍神」張家朗及年輕的梁千雨及應屆世少冠軍何承謙。而大會暫時公佈決賽為香港時間大約晚上7點15分。

香港男子花劍隊在賽前已被寄予厚望，他們在今季世界盃氣勢凌厲，連奪3站世界盃金、銀、銅牌，今次亞錦賽的陣容正是上月伊斯坦堡團體銅牌得主，港隊的世界排名亦升上新高的第4位。

來到印度亞錦賽，各人在個人賽的成績未如理想，Ryan及家朗同在8強止步，更促使他們要在團體賽證明香港男花隊的厲害，在今日男團賽，他㒲先後在16強以45:6大炒尼泊爾，8強以45:22勝東道主印度，到4強對南韓隊，港隊亦由頭帶到尾，以45:36贏南韓。

香港男花隊將於決賽對世界第5的日本隊這支巴黎奧運男團金牌隊伍，後者在4強以45:38勝國家隊。

香港男花隊曾於2018年一屆取過亞錦賽男團銀牌，當時隊員有張家朗及Ryan以及退役的大師兄張小倫及崔浩然，港隊可望稍後在決賽再創歷史。

記者：徐嘉華