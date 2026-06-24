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溫網｜中國金花資格賽7進3！ 王曦雨打破一輪游魔咒 白卓璇打出驚喜

即時體育
更新時間：16:09 2026-06-24 HKT
發佈時間：16:09 2026-06-24 HKT

7位國家網球女將周二（23日）出戰2026年溫布頓網球錦標賽女單外圍賽首輪，衝擊正賽資格，打出3勝4負的戰績。資格賽4號種子王曦雨在「中國打吡」中勝出；30號種子朱琳直落兩盤擊退芭特爾；白卓璇則爆冷挫前法網4強好手絲丹錫。韓悅、郭涵煜、尤曉迪、馬燁欣則首輪止步。

王曦雨破溫網一輪游魔咒

王曦雨在2022至2024年間，曾連續三年在溫網資格賽首輪出局，上年則未有參賽，今次終於打破宿命挺進次輪。她首盤在「搶七」後以7：6（7：4）險勝，次盤以6：3再下一城，以盤數2：0淘汰同胞郭涵煜。這位潛力新星在上月的法網表現出眾，從資格賽一路殺進16強，力圖在另一個大滿貫溫網取得好成績。

朱琳則以6：4、6：3戰勝來自德國的芭特爾。她曾在2024年成功闖入溫網正賽，可惜首輪兩盤皆戰至搶七而惜敗。擅長草地作戰的她，次輪將會迎戰年僅20歲的法國新秀蒂安蘇阿（Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah）。

白卓璇冷挫前法網4強選手

來自河南的白卓璇爆出冷門，以局數6：2、7：5，成功淘汰世界排名曾高達22位的前法網4強好手絲丹錫（Tamara Zidansek）。

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