羽毛球│陳延澤、吳芷柔復出拍檔磨合一年漸入佳境 放眼世錦賽亞運

香港羽毛球總會周一(22日)舉行新贊助商發佈會和簽約儀式，港羽隊成員全數出席，包括新期越戰越勇的混雙組合陳延澤、吳芷柔。兩人在剛過去的澳門賽摘銀，世界排名升上32位，剛好符合參加所有賽事正賽的資格，他倆並展望下半年的世錦賽和亞運會，期望取得好成績。

香港羽毛球總會宣佈運動品牌李寧成為香港羽毛球隊於2026至2030年的官方贊助商。雙方周一在香港體育學院羽毛球館舉行發佈會暨簽約儀式。一眾港羽隊運動員全數出席，包括鄧俊文、謝影雪、伍家朗、李卓耀、吳英倫等，還有近期表現亮眼的混雙拍檔陳延澤、吳芷柔。

拍檔復出預期内穩步達標

「陳吳配」組合已逾一年，之後陳延澤受傷，兩人的合作暫停，直到前者今年3月復出才再合組，成績穩步上揚。吳芷柔表示：「這一年來我們相繼有傷病困擾，直至今年3月陳延澤病癒復出，我們才開始配合，輾轉參與巡迴賽。因此教練團隊沒有給我們太大壓力，心態上也是慢慢來，一點一點盡力而為。」

兩人近期連續三站巡迴賽至少打入8強，周日剛結束的澳門公開賽更奪得他們首個超級300賽事銀牌。對此芷柔回應：「在澳門公開賽奪銀是意料之外，只是一輪一輪盡力去打。我們也和教練溝通過，現階段目標是積累經驗和『搶分』，期望世界排名儘快升至32名，便符合參加所有賽事正賽的資格，排名快速上升算是預期之内達標。」加上澳門公開賽的銀牌積分後，「陳吳配」正好達到世界排名第32位。

兩人將劍指世錦賽和亞運會

港羽隊下半年最重要的賽事，就是8月於印度舉行的世錦賽，以及9月名古屋亞運。陳延澤表示希望在兩賽有好成績：「下半年主要目標是備戰世錦賽和亞運會，希望在此之前能改善現有問題，衝擊更多世界前列的選手。」吳芷柔則表示：「會參加即將到來的日本和台北巡迴賽，繼續累積經驗。在世錦賽前還有一段時間讓我們慢慢改善。」

而港隊另一混雙組合鄧俊文、謝影雪身經百戰，吳芷柔指前輩「鄧謝」不時提點他們：「有時我們會一起日常訓練，有時對打，有時拆開組合對練，從中吸收到不少經驗，亦有助我們適應高水平球手的節奏，備戰750、1000級別的賽事。他們是很好的師兄師姐。」

陳延澤場上「奇招」源於單打背景

陳延澤過往主攻單打，去年更奪得全港羽毛球錦標賽男單冠軍。他不時將單打的招數放在混雙賽場，令對手出奇不意，對於這止「奇招」，他解釋：「可能是因為我的回球有時不是傳統混雙的球路，令對手不適應，這既是好事也是壞事。我要想辦法將其融入打法，變成個人特點。」吳芷柔亦提到：「一開始有點不適應，但他速度很快，常常在後場救到意想不到的球。」

記者、攝影：爾郡耀