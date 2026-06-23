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溫網｜黃澤林逃不過溫網外圍賽出局宿命

即時體育
更新時間：00:02 2026-06-23 HKT
發佈時間：00:02 2026-06-23 HKT

香港網球一哥黃澤林（Coleman）周一在英國以4號種籽出戰溫布頓網球錦標賽首圈外圍賽，全場發出8個「A士」的他在首盤跟世界排184位的克羅地亞球手高約（Borna Gojo）拉鋸至「搶七」，可惜力戰下以6:7（10:12）先落後第一盤，次盤在對手加強發球上網主動進攻下以2:6告負，提早於溫網畢業。

黃澤林在溫網首圈外圍賽力戰下提早出局。香港網總圖
黃澤林在溫網首圈外圍賽力戰下提早出局。香港網總圖

今次是Coleman連續第3年參加溫網這項「大滿貫」比賽，之前2次都未能突破外圍賽，現位列個人世界排名新高108位的Coleman被寄予厚望，但面對高大的高約，後者曾於2023年底到過世界排名72位，後因為背傷曾停了7個月比賽，令世界排名下滑。

周一的比賽也見到高約仍受到背傷影響，在首盤領先5:4時，他趁換邊時請治療師入場舒援背部不適，塗上按摩膏，隨後跟Coleman打至「搶七」，有現場球迷用廣東話「加油」為Coleman打氣，「搶七」在多次刁時下，港將以2分之微先失第一盤，第2盤開局很快就被對手打破發球局，最終以2:6敗陣，提早完成今屆溫網的比賽。

高約賽後多謝克羅地亞名將。直播截圖
高約賽後多謝克羅地亞名將。直播截圖

高約賽後多謝克羅地亞名將伊雲尼斯域

高約在比賽中共發出12個「A士」，比Coleman多出4個，賽後高約表示：「近來有點傷患影響，來到這被，我沒有很大期望，事實上，我在溫網未贏過一場比賽，今日是第一次，亦好開心能晉級次圈。」他賽後不忘多謝前克羅地亞名將、前世界第二兼2001年溫網冠軍的伊雲尼斯域（Goran Ivanisevic）：「我們大剖份克羅蘔亞球手都是因為Goran而玩網球的，見到他曾贏溫網冠軍，自己也夢想過在溫網比賽，所以很開心能在這裡參加溫網比賽。」

記者：徐嘉華

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