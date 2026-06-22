劍擊｜蔡俊彥獲頒「年度最佳亞洲男花劍手獎」 憂心自己腿傷影響團體賽表現

去年賽季氣勢凌勵、連贏上海大師賽、亞洲錦標賽及世界錦標賽兼升上「世一」的男花主力蔡俊彥（Ryan）周日在印度新德里亞洲錦標賽期間獲頒「年度最佳亞洲男花劍手獎」，而香港劍擊總會亦獲頒「年度最佳賽事組織獎」，Ryan對此獎表示開心是一項「認可」，他透露近2周都受到左大腿內側輕微肌肉撕裂影響，期望不會影響周三男花團體賽的表現。

Ryan 昨日獲頒2025亞洲最佳男花劍手。香港劍總圖

Ryan獲獎後不忘跟恩師之一的Maurizio Zomparelli （中）及今屆亞錦賽香港領隊林衍聰合照。林衍聰Ig圖

香港女花隊為港取得銅牌，左起鄭曉為、陳諾思、梁雅蕾、梁殷僑。香港劍總圖

打劍這些年來，Ryan很少提到傷患，他也說自己保養得不錯，但近2星期在訓練中出現大腿內側肌肉輕微撕裂，Ryan坦言自己最在意在個人賽的成績，希望在團體賽可以補償，他說：「傷患主要是近2星期訓練時出現的，曾想過放棄亞錦賽，集中下月香港主辦的世錦賽，昨日在亞錦賽8強止步，是有一點感覺不值。」

衛冕的Ryan在個人賽初段表現突出，在小組賽6戰6勝，以並列第一名直入32強淘汰賽，他先後擊敗卡塔爾的Abdalla Khalifa、南韓的Lee Kwanghyun到8強對巴黎奧運團體金牌功臣之一兼2024年亞錦賽個人賽冠軍松山恭助，Ryan 力戰下以11:15下馬，相信他十分想在團體賽報回此一箭之仇。

香港劍總秘書長兼今屆亞錦賽領隊林衍聰代表香港劍總接受「年度最佳賽事組織獎」。香港劍總圖

周日代表香港劍總接受「年度最佳亞洲賽事組織獎」的林衍聰表示，雖然大家出發印度比賽前都擔心當地食水問題，幸好暫時隊員沒有不適情況。

說回比賽，女花個人賽銅牌得主陳諾思（Daphne）由於在個人賽中不慎傷及右手，只能出戰團體賽8強對新加坡，並與隊友鄭曉為、梁雅蕾及梁殷僑合力以45:32大勝新加坡隊，順利躋身4強，肯定獎牌後，Daphne因傷被逼退下火線，港隊力戰下以30:45不敵最後的冠軍隊伍日本隊，跌落銅牌戰對南韓，港隊以30:38見負，在雙銅牌制下，她們為香港奪得一面銅牌。

男佩團成員包括何柏霖（左起）、陳樂熹、何思朗及李俊林，跟獎台只差一步。FIE圖

男佩團體方面，成員有何思朗、陳樂熹、何柏霖及李俊林，他們在16強以45:38擊敗新加坡，可惜在8強遇上中國國家隊，可惜以3分之微的42:45下馬，跟獎牌只差一步；在5-8名次賽中，港隊先以45:34勝澳洲，惜隨後以31:45不敵烏茲別克，最終名列第6位。

佘佘周日為香港取得今屆第一面銀牌，這亦是她個人第一面亞錦賽銀牌。香港劍總圖

陳諾思為香港奪得今屆首面獎牌。香港劍總圖

港隊暫累積1銀（女重佘繕妡個人賽）2銅（女花陳諾思個人賽及團體賽），周二將上演男重及女佩團體賽，可望再為港取得獎牌。

記者：徐嘉華