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網球｜黃澤林今晚將出戰溫網外圍賽 香港女網相隔一年重返金夫人盃亞洲/大洋洲第一組比賽

即時體育
更新時間：16:28 2026-06-22 HKT
發佈時間：16:28 2026-06-22 HKT

世界排名108位的香港網球一哥黃澤林（Coleman）今晚（22號）香港時間晚上6時，將個人第3次出戰英國溫布頓網球錦標賽的首圈外圍賽，對世界排184位的克羅地亞球手高約（Borna Gojo）（Now TV 630台免費直播）；另邊廂的香港女子網球隊傳來好消息，他們周日在吉隆坡的金夫人盃（Billie Jean King Cup）亞洲/大洋洲第二組比賽，經過一周的激戰後，在晉級附加賽以2:0擊敗中華台北，成功取得明年晉升第一組的資格。

Coleman連續第3年出戰溫網外圍賽

本月初剛滿22歲 的Coleman 上月底戰罷法國網球公開賽後（他獲「幸運輸家」在法網正賽首圈亮相，終以0:3不敵比利時的Alexander Blockx），他已隨即在本月初轉戰草地場，包括英國伯明翰挑戰賽（16強出局）、荷蘭斯海托亨博斯的ATP250（外圍賽首圈出局）及上周的諾定咸挑戰賽（32強出局），來到今周的溫網外圍賽，這已是Coleman連續第3年參加此項「大滿貫」的賽事，過去2屆最佳成績是去年外圍賽次圈止步，累積了一年的經驗，現時世界排名亦是他個人新高，可望今年打出驚喜。

香港女網重返亞洲/大洋洲第一組

女子網球隊方面，今年出戰金夫人盃的班底包括石卓盈、王康怡、劉芷淇及黎清嵐，她們被編入A組，雖首日不敵同組的菲律賓，但其後連勝吉爾吉斯、太平洋大洋洲及新加坡隊，隨後對B組首名隊伍中華台北，劉芷淇及石卓盈分別以直落兩盤擊敗對手，為香港鎖定明年晉升亞洲/大洋洲第一組。

香港網球隊自1981年首次出戰金夫人盃，最佳成績是1982及1990打入世界組16強，踏入21世紀以來，港隊6度成功升上亞洲/大洋洲第一組，包括2001、2006、2014、2017、2024及今年（2026年）。

記者：徐嘉華

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