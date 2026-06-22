國際象棋｜教練倪華：近年亞洲隊崛起是良性競爭 加速我們進步

首次在香港舉行的「第四屆FIDE世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽」周日煞科日吸引逾1,800名棋金入場觀戰，周五率先奪得「快棋」團體賽冠軍的清一色國手隊伍Dragon Chilling繼續成為焦點，他們於周日的「超快棋」決賽以2:0擊敗Endgame.AI隊，成為本賽首奪囊括「快棋」及「超快棋」兩項團體賽錦標，隊中教練倪華表示，這證明了中國的棋壇地位，期望在9月烏茲別克舉行的奧林匹克團體賽能重溫2018年歷史性包辦男、女子團體的雙冠霸氣。

共有48支世界各地隊伍來港參加比賽，適逢端午節加周末假期，近3日的入場觀眾一日比一日多，到周日煞科，大會原只開800個座位，最後加開一千個至1,800人買飛入場觀賽；周六已完成「超快棋」的小組及16強賽，周日由8強展開，大會亦將大部份棋枱變成座席，令觀眾更近距離觀看星級棋手比賽。

香港國際象棋總會名譽會長高鼎國在閉幕禮上，他表示十分滿意入場人數。徐嘉華攝

周日吸引1,800名棋迷入場觀戰。徐嘉華攝

已手執「快棋」一面金牌的Dragon Chilling在8強開始，接連跟對手打至「加時賽」才分出勝負，先在8強勝Mr Birdie and Friends ，再在準決賽勝Uzbekistan隊，到決賽對Endgame.AI反而在放鬆心情下以2:0取勝，實現賽前「雙料冠軍」的期望。

搬走了大部份棋枱後，不少觀眾都能坐在靠近比賽枱的座位上。徐嘉華攝

決賽時，只剩下一張棋台，由Dragon Chilling對Endgame.AI隊。徐嘉華攝

「超快棋」的壓軸決賽。徐嘉華攝

倪華帶領棋隊奪2金後，即場接受FIDE司儀的訪問。徐嘉華攝

教練倪華說：「這兩個冠軍像是跟家人一齊拿，我們勝在彼此都很熟悉對方，一個眼神就知對方的心情。」DC隊內的星級陣容包括七位特級大師，如前男子世界冠軍丁立人、現任女子世界冠軍居文君、女子組「世二」電挺婕等。

Dragon Chilling（左）跟Uzbekistan隊4強鬥得激烈。徐嘉華攝

對於近年崛起的印度、烏茲別克、哈薩克等，倪華重提國家隊於2018年歷史性包辦奧林匹克男、女團冠軍：「那時是我們最好的時候，之後不少亞洲隊崛起，例如上屆奧團（2024年）由印度包辦男、女子組冠軍，這是良性競爭，是好的現象，可加促我們進步，我們在今仗也跟他們交手，我們成績不錯，彼此間實力十分接近，這是競技的魅力。」

女子組「世二」雷挺婕：香港是風水寶地

隊中女將雷挺婕是第一次參加FIDE這項男女混合團體賽，贏 得兩冠意義重大，她笑言每天都幫襯同一間火鍋店，店內寫著「風水寶地」，她認為此帶給國家隊好運，亦希望香港未來辦更多大型的國際象棋比賽。

卡爾森的WR Chess隊最終得第5名。徐嘉華攝

「挪威世一」卡爾森在場內等比賽時，有小朋友走到他身旁合照，他笑著答應。徐嘉華攝

「挪威世一」卡爾森（Magnus Carlsen）領軍的WR Chess在香港未能發揮水平，分別在「快棋」以第17名完成、「超快棋」得第5名，未能成功衛冕。

20歲 的Uzbekistan棋手、世界排第4的Javokhir Sindarov(右一)今年底將挑戰「世界冠軍」頭銜。徐嘉華攝

徐嘉華攝

Uzbekistan隊終於能踏上頒獎台，可以說是最開心的季軍。徐嘉華攝

烏茲別克得銅牌 隊中20歲 棋手年底挑戰「世界冠軍」

值得一提是季軍的Uzbekistan，隊中年僅20歲 的烏茲別克棋手Javokhir Sindarov，現世界排名第4，將於今年底挑戰「世界冠軍」，對手是應屆世界冠軍、印度的Gukesh Dommaraju，他十分喜歡到香港比賽，更開心是終於打破上屆2奪「梗頸四」的惡運，他說：「上屆我們在『快棋』及『超快棋』都是得第4名，今屆很想上獎台，平時我們多在歐洲比賽，能到亞洲特別是香港比賽，感覺十分好。」

第3次參加這項FIDE團體賽的Javokhir談到挑戰「世界冠軍」時說：「挑戰『世界冠軍』前我仍有很多比賽，包辦奧林匹克團體賽，先集中這些比賽，再去想『世界冠軍』的事。」

記者/攝影：徐嘉華