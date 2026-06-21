國際象棋｜「挪威世一」希爾森回勇 有機助衛冕的WR Chess隊爭冠

首次在香港舉辦的「FIDE世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽」周日煞科，經過周六的小組賽及16強淘汰賽後，大會已決出「超快棋」的16強對手，一日前奪得「快棋」團體賽冠軍、由國手組成的Dragon Chilling，在11場小組賽以9勝2平保持不敗、以小組次名躋身晚上16強並以7:5取得周日8強席位，隊中應屆世界女子冠軍居文君期望跟團隊成為今屆香港站的「雙冠軍」，亦為自己在年底的世界冠軍衛冕戰爭信心。

一如頭3天的「快棋」團體賽，周六、日進行的「超快棋」團體賽同樣有48支世界隊伍（包括6隊香港外卡隊）參賽，周六完成11場小組賽後，每組頭4位進入16強，並以2場比賽的較量定勝負，Dragon Chilling以9勝2平進入8強將對實力強頑的Mr Birdie and Friends，DC於「快棋」的比賽中曾負對手，居文君表示：「我們在『快棋』曾負Birdie隊（2.5:3.5），明日（周日）再對，我們一定全力以赴，有了昨日對他們的經驗，會在技術上再總結一下，最重要休息好、調整好，以最好的狀態迎戰。」

周六晚的16強時，大會沒時間收起其他的棋枱，但由於只有16隊在比賽，少了一大批棋手下，場面算是比初賽時人少了很多。徐嘉華攝

徐嘉華攝

35歲 的居文君曾於2024年來過香港參加亞洲團體快棋超快棋錦標賽，對伊館有一定認識，她亦是2024年本賽的「快棋」團體賽亞軍成員之一。



從2018年至今已五奪女子「世界冠軍」的居文君，今年下半年將爭取世界賽「六連霸」，對手是24歲 印度的Vaishali Rameshbabu，居文君對此表示：「對手作為挑戰者（挑戰居文君的世界冠軍名銜）可能會更有衝勁，亦比我年輕，但我更有經驗。」爭取「六連霸」的動力，她說：「每一次爭取世界冠軍都是一個新的開始，對手亦不同，我會視為一個全新的挑戰，我將自己最好的發揮出來。」她說到第一次奪世界冠軍是夢想成真，現在是做到全力以赴、沒遺憾就好。

徐嘉華攝

不排除下個目標是爭取「世一」

現世界排名第3的居文君的最高排名是第2位，對於衝擊「世一」，她說：「因為慢棋的世界排名需要一個盤數，我在未來還是要參加足夠多的比賽，再去努力挑戰一下。」

擁有「挪威世一」卡爾森（Magnus Carlsen）在隊的WR Chess，在Magnus回勇下（個人在小組8勝1負）以小組第一入16強，並以9:3大勝Indonesia（印尼隊）入周日8強對Uzbekistan（烏茲別克隊），若勝出，有機會在4強跟Dragon Chilling爭入決賽。

記者/攝影：徐嘉華