空手道｜為兒子而戰 曾綺婷濶別3年再膺「亞洲冠軍」
更新時間：11:53 2026-06-21 HKT
發佈時間：11:53 2026-06-21 HKT
發佈時間：11:53 2026-06-21 HKT
挾「世一」及「年終總冠軍」於一身的空手道「形女」劉慕裳（Grace），周日在印度峇里島舉行的亞洲空手道錦標賽女子「形」決賽對日本宿敵尾野真步，衛冕的Grace以2:5見負，是二人近15個月來共11項決賽第一次敗給「世二」的尾野，亞錦賽「四連霸」夢碎；同場的女子組手-50公斤級的曾綺婷在決賽以10:4大勝國家隊王俊慧，相隔3年再成為「亞洲冠軍」。
Grace對上一次不敵尾野真步要數回去年1月的法國K1超聯，之後共11項決賽，對手都是她們2人包辦（包括2025年世界錦標賽、亞洲錦標賽及世界運動會），全部都由Grace以大比數取得后冠；今次亞錦賽是2人近3屆的決賽對手，港將對上2屆都是勝方。
來到今屆亞錦賽，Grace及尾野在決賽前的各圈比賽都是零封對手，可見2人的狀態不俗，到決賽，Grace使出「糸東流北谷屋良公相君」，尾野選用「糸東流一百零八手」，結果Grace以2:5不敵對手，這是近年罕見的。
完成亞錦賽後，下一個大賽是9月愛知名古屋亞運會，Grace及尾野大有機會在決賽再遇。
女子組手方面，曾於2023年奪過「亞洲冠軍」的-50公斤級代表曾綺婷，周日在決賽對中國的王俊慧，港將以10:4大勝，相隔3年再於亞錦賽「封后」；這面金牌對綺綺來說來得不易，她在3年前取得亞洲冠軍後，為了生育暫別空手道，去年2月決定重出江湖，33歲的她說過想為兒子再戰，希望他能看到自己在亞運舞台上奪牌；在初賽後，綺婷曾甫出丈夫鄭子文及兒子在香港越洋打氣的相片，這相信是她爭勝的動力來源。
記者：徐嘉華
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