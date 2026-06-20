國際象棋｜上屆冠亞軍屈居Dragon Chilling其後 世界一哥卡爾森的WR Chess列第17名

以清一色國手組隊的Dragon Chilling，周五在伊館舉行的「FIDE世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽」的快棋團體賽經歷如過山車的起伏，終以較高的「附加分」險勝上屆冠、亞軍，首度奪冠，其特級大師教練倪華認為是隊員「團結」及「不放棄」精神造就成功；緊接周六展開超快棋團體賽，倪華期望隊員能放鬆心情應戰，期望再爭另一面獎牌。

共有48支來自世界各地（包括6支以外卡參賽的香港隊）參加首次由香港主辦的世界級大賽，各隊在3天的比賽共賽12場，累積分數最高一隊成為冠軍。Dragon Chilling隊的9位成員中，有7位是「特級大師」包括2023年世界冠軍丁立人、應屆女子世界冠軍居文君及女子組「世二」雷挺婕，他們在頭2天比完頭8輪比賽後，保持不敗身（6勝2和）領先群雄，到周五最後4輪比賽出現起伏。

DC在9場先以5:1大勝Barys隊，但隨後2場接連見負，分別以2:4及2.5:3.5負上屆亞軍Hexamind Chess Team及Mr Birdie and Friends，幸在最後一輪比賽以5:1勝Interstellar Club，總積分獲18分，跟衛冕冠軍的Team MGD1及Hexamind Chess Team同分，要計細分（附加分）定勝出三甲位置，CD終以647.5分首奪冠軍（CD曾於2024年一屆奪得亞軍），Team MGD1奪亞、Hexamind Chess Team奪銅。

他笑說自己奪世界冠軍後近一兩年成績麻麻，少了傳媒報導，他今年將全力參加國際賽，包括9月的奧林匹克團體賽。徐嘉華攝

DC隊領軍人物、2023年世界冠軍的丁立人在今仗個人錄得2勝8和2負），在成為世界冠軍後甚少到海外比賽，大多參加國內賽的他澄清拿了世界冠軍後並沒有停下腳步，只是成績不好，少了傳媒報導而己任，他說：「我只是去年減少了出外比賽的頻率，集中在國內參加一些不是特別頂尖的大賽；今次香港站也經歷了點跌盪起伏。」

談到香港第一次辦FIDE世界團體賽，丁立人說：「伊館的場地幾大，配套包括棋手的休息室、準備的茶水都很不錯。」丁立人最快一個國際大賽是9月在烏茲別克舉行的奧林匹克團體賽（傳統棋）。

女子組世界排名第2的雷挺婕，第一次參加FIDE世界團體快棋錦標賽，她坦言自己十分緊張，3 天都在壓力下比賽。徐嘉華攝

女子組「世二」雷挺婕首戰世界團體賽，個人錄得3勝2和1負，她給自己3天的表現 打6-7分（10分滿分），她說：「比賽十分緊張，十分膠著，現在有點頭暈，因為幾天都在壓力下打比賽；這冠軍對我們意義很大，特別在香港舉行。」對於周六起的「超快棋」團體賽，雷挺婕認為比賽進程會更快，反而壓力不會太大。

Dragon Chilling隊教練倪華認為今站奪冠意義重大。徐嘉華攝

徐嘉華攝

教練倪華表示：「我隊領先了頭2日，隊員今日的心理壓力也大（因想拿冠軍），表現反覆很大，主要是對手都好強，由領先分數被追平，隊員心理難免失落，在最後一盤棋前，我提醒隊員們不要放棄，機會還在。」終於DC隊奪冠，倪教練認為意義重大，這是國家隊繼奪過男、女子世界冠軍及奧林匹克團體冠軍後，第一次奪FIDE世界快棋團體賽冠軍，他補充說：「這比賽是一個綜合實力的一個較量，我們十分渴望拿這冠軍。」

對於超快棋團體賽，倪教練表示：「對手實力十分強，我們每一個棋手的實力都很強，但因為時間太快，不確定因素很大，每個隊都有機會，我們會盡全力（爭冠）。」

世界一哥卡爾森(右)連日來像瞓唔醒。徐嘉華攝

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擁有「挪威世一」卡爾森（Magnus Carlsen)(2勝1和4負）在隊的WR Chess只列第17名，在6支本地球隊中，Kidult 有前香港亞運代表林景蔚坐陣，以第25名完成，是港隊中成績最好一隊。值得一提，WR Chess是上屆超快棋的冠軍隊伍，且看一哥會否及時回勇顯示「世一」實力。

記者/攝影：徐嘉華