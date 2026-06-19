劍擊｜8強力拒上屆亞軍首入4強 陳諾思跟決賽只差一步 仍為自己及香港女花寫下新一頁

一連6天在印度新德里舉行的亞洲劍擊錦標賽周五舉行第一天比賽，21歲的女花代表陳諾思（Daphne）為香港爭得今屆第一面銅牌兼創歷史！Daphne在個人賽過關斬將躋身4強，跟世界排名16的日本代表東晟良力爭決賽席位，可惜以8:15跟決賽只差一步，但這面銅牌殊不簡單，不僅是Daphne的第一塊亞錦個人賽獎牌，亦是香港女子花劍歷來首面亞錦賽的個人賽獎牌。

陳諾思為香港奪得今屆亞錦賽第一面獎牌。香港劍總圖

陳諾思(左)在比賽中力拒過不少日本劍手。香港劍總圖

香港劍總圖

今日（19號）率先進行女子花劍及男子佩劍的個人賽，共有來自亞洲各地的59名女將參加女花比賽，現就讀美國西北大學、世界排名28的Daphne在小組賽錄得5戰5勝，狀態十分好，以小組總排名第6位直入32強，她先後擊敗2名南韓劍手Lee Sejoo（15:3）及Park Jihee（15:9）後入到8強遇日本世界排名12兼上屆亞軍的辻堇，港將以15:12取勝入4強，肯定有獎牌落袋。

到4強戰，其中3人都是來自日本，Daphne的4強對手是世界排名16兼2023年亞錦賽銀牌得主東晟良，後者在8強以15:8淘汰了師姐鄭曉為，Daphne在4準決賽力戰下亦以8:15敗陣，在不設銅牌戰下，取得她個人及香港女花個人賽首面銅牌；她休息2天後還有團體賽，可望挾這面銅牌跟師姐妹們拼出團體獎牌。

梁雅蕾首戰亞錦賽的表現不錯。香港劍總圖

15歲的梁殷僑以替補身份首戰亞錦賽。香港劍總圖

大師姐鄭曉為跟獎牌只差一步。香港劍總圖

香港2位第一次參加亞錦賽的師妹梁雅蕾及年僅15歲的梁殷僑（她是取替因傷未能出賽的符妤名上場）分別在16強（負日本的菊池小卷）及32強負哈薩克的Sofiya Aktayeva，提早下馬。

女花冠軍終由上屆金牌得主上野優佳以15:10勝東晟良奪冠，成功衛冕。

男佩陳樂熹跟獎牌只差一步

男子佩劍最好成績是陳樂熹跟獎牌只差一步，他在8強對世界排名31的日本劍手津森志道，可惜力戰下以一分之微的14:15無緣4強。

去年11月全運奪銀的何思朗、師弟何柏霖及李俊林同於32強止步。

周六將進行男子重劍及女子佩劍的個人賽，男重的何瑋桁及吳浩天曾包括2024年的個人賽金、銀牌，而方凱申是2018年個人賽銅牌得主，可望再爭取獎牌。

記者/攝影：徐嘉華