英超｜新球季8月21日揭幕阿仙奴主場對高雲地利 首輪最強戲碼紐卡素主場撼利物浦
更新時間：20:20 2026-06-19 HKT
發佈時間：20:20 2026-06-19 HKT
發佈時間：20:20 2026-06-19 HKT
英格蘭超級聯賽會於周五公布2026-27球季全部賽程，聯賽揭幕戰會於8月21日(周五)上演，由衛冕冠軍阿仙奴於主場迎戰升班馬高雲地利。至於首輪最強戲碼，肯定是紐卡素主場迎戰利物浦。
英超揭幕戰一如以往會率先於周五上演，時隔22年重奪英超錦標的阿仙奴，會在酋長球場出戰以英甲冠軍身份升上英超的高雲地利，展開英超衛冕之途。至於上屆季軍曼聯在周六(8月22日)作客另一升班馬侯城；上屆亞軍曼城則於周日(8月23日)主場對般尼茅夫，同日還有英超首輪焦點大戰，紐卡素主場硬撼今季改由伊拉奧拿執掌進行重建的利物浦。
衛冕的阿仙奴於英超第三輪9月5日，便要於主場對車路士合演倫敦市打吡。而兵工廠1月尾開始會迎來連場硬仗，於1月23日主場對紐卡素，再於30日作客曼城，2月6日再於主場對利物浦，接連出戰三支強隊。
而曼城今季由馬列斯卡代價哥迪奧拿領軍，季初便要迎來連場硬仗，於英超第4輪(9月12日)便要作客曼聯合演曼徹斯特市打吡。隔一周於第6輪(10月10日)又要作客對利物浦，再隔一周於第8輪(10月24日)作客阿士東維拉。而藍月於11月28日，會作客硬撼阿仙奴，力圖報回上季被搶去冠軍之仇。
英超首周賽程
星期五（21/8）
阿仙奴 vs 高雲地利
星期六（22/8）
侯城 vs 曼聯
愛華頓 vs 水晶宮
葉士域治 vs 新特蘭
諾定咸森林 vs 列斯聯
賓福特 vs 熱刺
星期日（23/8）
白禮頓 vs 阿士東維拉
曼城 vs 般尼茅夫
紐卡素 vs 利物浦
星期一（24/8）
富咸 vs 車路士
註：前者主場
最Hit
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
2026-06-18 10:52 HKT
灣仔京東MALL開幕即排長龍！佘詩曼親臨撐場 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
2026-06-18 12:54 HKT
李家鼎力數大新抱教唆借貸、搶名錶 斥李泳漢夫婦冇羞恥心 房門被撬逼走李泳豪霸大屋
2026-06-18 19:00 HKT