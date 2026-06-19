英超｜新球季8月21日揭幕阿仙奴主場對高雲地利 首輪最強戲碼紐卡素主場撼利物浦

英格蘭超級聯賽會於周五公布2026-27球季全部賽程，聯賽揭幕戰會於8月21日(周五)上演，由衛冕冠軍阿仙奴於主場迎戰升班馬高雲地利。至於首輪最強戲碼，肯定是紐卡素主場迎戰利物浦。

英超揭幕戰一如以往會率先於周五上演，時隔22年重奪英超錦標的阿仙奴，會在酋長球場出戰以英甲冠軍身份升上英超的高雲地利，展開英超衛冕之途。至於上屆季軍曼聯在周六(8月22日)作客另一升班馬侯城；上屆亞軍曼城則於周日(8月23日)主場對般尼茅夫，同日還有英超首輪焦點大戰，紐卡素主場硬撼今季改由伊拉奧拿執掌進行重建的利物浦。

衛冕的阿仙奴於英超第三輪9月5日，便要於主場對車路士合演倫敦市打吡。而兵工廠1月尾開始會迎來連場硬仗，於1月23日主場對紐卡素，再於30日作客曼城，2月6日再於主場對利物浦，接連出戰三支強隊。

而曼城今季由馬列斯卡代價哥迪奧拿領軍，季初便要迎來連場硬仗，於英超第4輪(9月12日)便要作客曼聯合演曼徹斯特市打吡。隔一周於第6輪(10月10日)又要作客對利物浦，再隔一周於第8輪(10月24日)作客阿士東維拉。而藍月於11月28日，會作客硬撼阿仙奴，力圖報回上季被搶去冠軍之仇。

英超首周賽程

星期五（21/8）

阿仙奴 vs 高雲地利

星期六（22/8）

侯城 vs 曼聯

愛華頓 vs 水晶宮

葉士域治 vs 新特蘭

諾定咸森林 vs 列斯聯

賓福特 vs 熱刺

星期日（23/8）

白禮頓 vs 阿士東維拉

曼城 vs 般尼茅夫

紐卡素 vs 利物浦

星期一（24/8）

富咸 vs 車路士

註：前者主場

