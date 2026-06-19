空手道｜周日印尼決出冠軍 世一劉慕裳爭亞洲「四連霸」 曾綺婷望再嚐亞洲冠軍

四日前在摩洛哥取得今季WKF超聯「四連冠」兼成功衛冕「年終總冠軍」的空手道「形女」劉慕裳（Grace），周四回到亞洲，在印尼峇里島展開亞洲錦標賽「四連霸」之路開一個好頭，世界排名第一的她接連在小組先後「零封」澳門、東道主印尼及菲律賓對手，躋身周日決賽再對日本「世二」尾野真步，這是對上兩屆亞錦賽的決賽翻版，勝方都是Grace。

相隔只有4日，Grace亦戰鬥力超勁，在印尼亞錦賽不失一分入決賽。WKF圖

WKF 圖

爭取亞錦賽「四連霸」的Grace在首天比賽後表示：「經過十分激烈的摩洛哥站來到漂亮的峇里島參加亞錦賽，十分開心可以通過首天的比賽金，再次躋身入決賽，希望你們繼續給我正能力，支持我能再次取得『亞洲冠軍』。」

Grace周日在摩洛哥超聯決賽亮相，並鎖定今屆超聯連勝紀錄。WKF圖

Grace從2023年起連續三屆亞錦賽取得「亞洲冠軍」名銜，其中對上2次的決賽對手正是尾野，事實上，她們二人自2024年9月的杭州亞錦賽足足近21個月來所有決賽的對手，Grace暫錄得10勝1負，且看看周日的決賽勝負誰屬。

曾綺婷(左) 在今屆亞錦賽中表現凌厲。WKF圖

丈夫鄭子文及兒子越洋幫曾綺婷加油。曾綺婷IG 圖

女子組手方面，世界排名第8的媽媽級選手曾綺婷在女子組手-50公斤級在小組分別擊敗南韓（4:0）、菲律賓（4:1）及中華台北（5:5），躋身周日決賽對中國的王俊慧，港將曾於2023年奪過「世界冠軍」，之後為了生育暫別空手道，去年2月決定重出江湖，希望為兒子出戰今年9月愛知名古屋亞運會；綺婷在今仗有丈夫鄭子文及兒子在香港越洋打氣，相信會加強她決賽爭勝的信心。

記者/徐嘉華