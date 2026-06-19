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澳門羽毛球公開賽│「陳吳配」三退泰國組合 成暹羅剋星 一局不失入凖決賽

即時體育
更新時間：19:42 2026-06-19 HKT
發佈時間：19:42 2026-06-19 HKT

香港羽毛球混雙組合陳延澤/吳芷柔周五（19日）以21：19及21：11淘汰泰國的蘇帕克·宗國/奥恩尼卡·瓊薩波恩帕恩（Supak JOMKOH/Ornnicha JONGSATHAPORNPARN），首次躋身超級300級4強。

「陳吳配」三退泰國組合 成暹羅剋星

本站澳門之旅至今，「陳吳配」已連續三輪淘汰泰國選手，三場比賽均以直落兩局乾脆利落勝出。今日（19日）8強戰開賽雙方勢均力敵，兩隊組合10次互相追平比分並戰至19：19，最後由「陳吳配」打出一波2：0攻勢，有驚無險拿下第一局。

第二局港將乘勝追擊，先連取4分，以5分優勢進入局歇（Interval），再維持强勢氣勢，最終以21：11大勝，以局數2：0晉級凖決賽。下輪他們將與中國新晉組合朱一珺/李茜爭奪決賽門票，相信會是一場硬仗；對手今年已兩次奪得銀牌，分別是泰國500級公開賽及瑞士300級公開賽。

 

另一邊廂，伍家朗以24：22、16：21、15：21不敵印尼新星穆罕默德·尤索夫（Muhamad YUSUF），止步8強。

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