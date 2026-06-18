國際象棋｜清一色國手的Dragon Chilling 首天保不敗身 「挪威世一」卡爾森隊錄3勝1負

香港首次主辦「第四屆FIDE世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽2026」，最令人鼓舞是其中6支本地棋院隊伍可以「外卡」參賽，跟另外42支世界級隊伍同場較量，2017年奪世界業餘超快棋冠軍的林景蔚（Daniel）周三身兼兩職，既是開幕司儀，亦應邀代表Kitdult Chess Academy Hong Kong 出賽，對於香港夢想成真，歷史性在灣仔伊館舉辦FIDE世界級團體賽，香港選手可以落場跟世界各地的棋手比拼，他表示「意義重大」：「正如我們會長說過，不是因為有人贏才辦比賽，而是辦比賽，令到香港年青棋手有一個向上衝的夢想。」

年過50歲的Daniel有感而發表示：「今日看到香港在伊館辦到這項世界級的大賽（男子組世界前10名中的8位棋手及女子組世界前10位中的7位棋手也來港比賽），有個感覺是終於挨出頭了，以前我們在伊館打比賽，只是用樓下細的會議室，如今眼前這比賽是全世界矚目以及最高規格的比賽，真是好興奮、好開心。」

前亞運代表林景蔚（中）也是參賽選手之一，其父母及太太到場支持。徐嘉華攝

今屆共吸引48隊來自世界各地的頂級棋手組隊來港比賽，包括長年高踞世界排名第一的「挪威棋王」卡爾森（Magnus Carlsen）、女子組世界排名第2的國手雷挺婕等名將也首度來港參賽，受惠於主辦地，香港獲得6張參賽「外卡」，由本地棋院各自組隊參加，首日所見，各隊中有不少年青本地代表，Daniel表示：「能親身在現場跟世界級棋手對壘，近距離看著偶像來香港比賽，而他們自己也有份參與，是千載難逢的機會，對他們在棋路上的成長很具鼓舞作用。」

Daniel在今次比賽一身兼多職，除司儀及參賽選手外，周日會幫電視台做賽事評述員。徐嘉華攝

Daniel 建議設立「考Grade制」 增強認受性

曾參加2023杭洲亞運，亦曾12奪香港冠軍的Daniel表示自從自己於2017年奪世界業餘冠軍後，香港國際象棋一步步蓬勃起來，現時有超過300名活躍棋手，他們每星期都會參加本地比賽；不過，Daniel期望未來有更多香港棋手可以進軍國際級，他建議以下方案，有助棋壇更進一步發展，包括設「考Grade制」，像鋼琴一張，每一級有認可的「沙紙」，增加認受性，他說：「其實外國也有這種考Grade的系統，包括水準很高的國內也有，我不時提這建議，相信總會會逐步推行。」

另外，Daniel希望政府能提供資助，讓我們總會也有一個「總教練」的職位，帶領港隊出外比賽：「海外有很多『特級大師』的教練，包括亞洲區如印度、菲律賓等等，我們棋手可以藉此機會向這位總教練學習，能加速各人的進步。」Daniel亦建議可仿效新加坡的青少年隊資助計劃，政府負責一半訓練費用，此舉有一定吸引力。

說回比賽，Daniel周三第一天比賽代表的Kitdult出戰第2圈及第4圈比賽，個人獲得一勝一負，Kitdult隊完成首天比賽，暫錄得1勝、1和、2負。

「清一色」國家隊Dragon Chilling 及 KazChess 暫以四全勝領群雄

綜合首天快棋團體賽，以「清一色」國手代表，包括女子組「世二」雷挺婕的Dragon Chilling以及KazChess暫保持不敗之身，以4回合全勝領先群雄，緊隨是9支取得3場勝利的隊伍，包括有「挪威世一」卡爾森（Magnus Carlsen）坐陣的WR Chess 及衛冕的Team MGD1。

記者/攝影：徐嘉華