Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德體育園夥港協暨奧委會推亞運打氣裝置 凝聚全城力量迎亞運　為出戰港隊注入無限動力

即時體育
更新時間：12:33 2026-06-18 HKT
發佈時間：12:33 2026-06-18 HKT

（香港，2026年6月18日）為迎接2026年第二十屆亞洲運動會，啟德體育園聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）轄下奧夢成真有限公司（奧夢成真）及「賽馬會樂動人生計劃」，打造以「齊撐中國香港運動員」為主題的打氣裝置，號召全城凝心聚力，為港隊注入最強應援力量。

打氣裝置以「TEAM HKG」為設計核心，結合鮮明繽紛的色彩與充滿動感的視覺元素，象徵香港市民熱情澎湃的支持，為即將踏上亞運征途的運動員集氣。該打氣裝置日前於啟德體藝館習藝坊舉行的「賽馬會樂動人生計劃 - 聯校障礙競技運動日2026」中率先亮相。

這個滿載祝福與期盼的打氣裝置，現於啟德展館繼續展出，讓更多市民近距離感受這份全城上下同心支持港隊的澎湃力量。展出期間，市民可參與打氣行動，透過許願球寫下心聲，讓祝福不斷累積。這些祝福將於亞運期間送到賽場，將來自香港的鼓舞與期盼，化為港隊運動員在訓練與比賽中堅定前行的動力。

展出日期︰ 即日起至2026年10月25日 
展出地點︰啟德展館（啟德體育園—啟德主場館F閘旁）
開放時間︰ 周一至周日｜上午10時至下午8時 
（於啟德主場館舉行活動期間，展館將實施特別營運安排及調整開放時間。）

隨着亞運盛事臨近，體育園期望藉此打氣裝置，凝聚社會各界的熱誠與支持，攜手為中國香港代表隊吶喊助威，共同見證港隊在亞洲舞台上綻放耀目光芒。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
21小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
23小時前
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
樓市動向
6小時前
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
影視圈
14小時前
世界盃2026｜C朗觸球最少、兩度失機 馬天尼斯：要求換走C朗毫無道理
世界盃2026｜C朗觸球最少、兩度失機 馬天尼斯：要求換走C朗毫無道理
足球世界
3小時前
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
生活百科
21小時前
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
旅遊
2026-06-17 12:04 HKT
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
影視圈
2026-06-17 11:39 HKT
伊朗局勢｜美國公布停戰諒解備忘錄全文 白宮：特朗普已電子簽署
伊朗局勢｜美國公布停戰諒解備忘錄全文 白宮：特朗普已電子簽署
即時國際
3小時前
康文署筍工推介｜兼職球場助理時薪達$72 中五學歷即可申請 負責查飛/帶位/活動前後準備
康文署筍工推介｜兼職球場助理時薪達$72 中五學歷即可申請 負責查飛/帶位/活動前後準備
生活百科
19小時前