啟德體育園夥港協暨奧委會推亞運打氣裝置 凝聚全城力量迎亞運　為出戰港隊注入無限動力

（香港，2026年6月18日）為迎接2026年第二十屆亞洲運動會，啟德體育園聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）轄下奧夢成真有限公司（奧夢成真）及「賽馬會樂動人生計劃」，打造以「齊撐中國香港運動員」為主題的打氣裝置，號召全城凝心聚力，為港隊注入最強應援力量。

打氣裝置以「TEAM HKG」為設計核心，結合鮮明繽紛的色彩與充滿動感的視覺元素，象徵香港市民熱情澎湃的支持，為即將踏上亞運征途的運動員集氣。該打氣裝置日前於啟德體藝館習藝坊舉行的「賽馬會樂動人生計劃 - 聯校障礙競技運動日2026」中率先亮相。

這個滿載祝福與期盼的打氣裝置，現於啟德展館繼續展出，讓更多市民近距離感受這份全城上下同心支持港隊的澎湃力量。展出期間，市民可參與打氣行動，透過許願球寫下心聲，讓祝福不斷累積。這些祝福將於亞運期間送到賽場，將來自香港的鼓舞與期盼，化為港隊運動員在訓練與比賽中堅定前行的動力。

展出日期︰ 即日起至2026年10月25日

展出地點︰啟德展館（啟德體育園—啟德主場館F閘旁）

開放時間︰ 周一至周日｜上午10時至下午8時

（於啟德主場館舉行活動期間，展館將實施特別營運安排及調整開放時間。）

隨着亞運盛事臨近，體育園期望藉此打氣裝置，凝聚社會各界的熱誠與支持，攜手為中國香港代表隊吶喊助威，共同見證港隊在亞洲舞台上綻放耀目光芒。