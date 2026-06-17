國際象棋｜9歲小棋手陳祉翺 越級挑戰成人組錄勝數 開心成功集郵

總獎金達50萬歐元的「第四屆FIDE世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽2026」今日（17號）起在灣仔伊館率先舉行「快棋」團體賽，年僅9歲的香港小棋手陳祉翺（Declan）應該是全場最開心一個，年紀輕輕除了代表Caissa HK Chess Club以「外卡」參加這項世界級比賽外，在2輪比賽中取得一勝一負，最大獎勵（Bonus）是拿到棋壇偶像、現世界排名第一的「挪威棋王」卡爾森（Magnus Carlsen）的親筆簽名。

今次是香港第一次奪得這項世界級團體賽的主辦權，選址伊館是看中它的場地面積，令到棋迷跟棋手的距離較接近，今日所見，場內擺設144張棋枱，吸引不少棋迷入場觀團，大會在賽前進行開幕禮，嘉賓包文體局副局長劉震。

共有6支香港棋會受惠於「主辦地」獲得「外卡」參賽，包括Caissa HK Chess Club，他們派出不少年輕棋手參賽，隊內年紀最細的正是就讀哈羅香港國際學校四年級的陳祉翺。

年紀輕輕的Declan三年多前因疫情不用上課，就選了學習國際象棋，近月才在澳洲一項成人賽奪得亞軍，他賽後談到第一次參加今次世界級的比賽時說：「平時都是打成人組的比賽，所以今日沒特別緊張，都算打到自己想打到的，鍾意國際象棋是因為好玩。」Declan先在第一圈不敵Endgame.AI的越南成員Nguyen Anh Dung，休息一個半小時後，小Declan再上場並擊敗Scholastic Anichess HK隊中14歲 的Avdian Ozias，為隊伍取得寶貴一分；經過首天4輪比賽後，Caissa HK Chess Club以大分1勝3負進入周四次天的比賽。

Declan媽咪表示兒子參加國際象棋後，加強了他的羅輯思維：「捉棋教識他有贏有輸，亦知道要有好成績就要付出努力，一分耕耘一分收穫，這運動亦訓練到他向前多想幾步，對他日常生活上的規劃都有幫助。」

徐嘉華攝

徐嘉華攝

「挪威世一」卡爾森2勝1和 沒接受傳媒訪問

Declan今日比完頭2輪比賽後獲得休戰，他已急不及待留守「運動員混合區」等待偶像、「挪威棋王」卡爾森拿簽名，他的苦心沒白費，當卡爾森經過「混合區」，貌似怱忙要離場時，他也有幫Declan及另外一位小朋友簽名，但之後再有人想索取他的簽名時，他即說：「這太多了吧！」未知他是否今晨早上起床觀看足球世界盃（挪威以4:1大勝伊拉克）還是時差影響，卡爾森今日首天比賽表現出不夠瞓的樣子，他先缺陣第一圈，到第2圈才出場，比賽期間多低著頭捉棋，代表WR Chess隊的他最終取得2勝1和（跟20歲印度小子Raunak Sadhwani打成平手），該隊完成頭4圈後，暫以大分3勝1負完成首天比賽。

8歲世界盃「小棋王」孟祥奕跟Declan同一間棋院

值得一提，現正在格魯吉亞參加青少年國際象棋世界盃（8-12歲組）的8歲「小棋王」孟祥奕，亦是Caissa學員，Declan媽咪提到，原本兒子也可以參加，但由於中東局勢嚴峻，覺得不安全，所以選擇留在香港參加歷史第一次在香港舉行的「第四屆FIDE世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽2026」，Caissa 教練陳泰明今日表示由於青少年世界盃跟FIDE這項世界級比賽撞期，他只能留在香港，每天越洋協助孟祥奕比賽。



共有48支隊伍超過300名頂尖男、女棋手參加今屆FIDE世界團體賽，男子組世界前10名中的8位棋手及女子紅世界前10位中的7位棋手也在香港比賽，頭3天先進行「快棋」團體賽，每隊9人，每次最多出6人，但必須要包括一名女將及一名業餘棋手（國際棋聯等級分從未過2000分或以上的棋手），比賽採12輪瑞士制，每日賽4輪比賽，每方基本用時為15分鐘，每步棋加時10秒。

記者/攝影：徐嘉華