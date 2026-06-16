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國際象棋青少年世界盃｜8歲「小棋王」孟祥奕遠征格魯吉亞 首戰勇挫東道主迎「開門紅」

即時體育
更新時間：20:50 2026-06-16 HKT
發佈時間：20:50 2026-06-16 HKT

2026年青少年國際象棋世界盃（U8至U12組別）於6月15日至28日，在格魯吉亞揭開戰幔。年僅8歲的香港小將孟祥奕，將挾著「全港U8冠軍」的威勢，成為今屆賽事唯一代表香港出戰的棋手，更在首場賽事中擊敗東道主選手，順利取得開門紅。

首戰力克格魯吉亞對手 旗開得勝

代表香港出戰U8組別的孟祥奕展現出初生之犢不畏虎的氣勢。在今日（16日）進行的首輪賽事中，他面對擁有主場之利的格魯吉亞本地選手Saria Andria，孟祥奕發揮出色力克對手，為今屆世盃之旅打響頭炮，迎來完美的「開門紅」。

年初錦標賽封王 奪代表團唯一席位

要踏上這個世界級的腦力競技舞台絕不容易。孟祥奕在今年初舉行的「2026年香港青少年國際象棋錦標賽（U8組別）」中表現八面玲瓏，勇奪冠軍，成功突圍而出獲得港隊代表資格。更值得驕傲的是，他今次是憑藉頂尖實力，以「官方棋手」的身份代表香港隊披甲上陣。

11輪瑞士制激戰 獲大會包辦參賽費用

今屆青少年世界盃將沿用競爭激烈的「11輪瑞士制」賽事模式，匯聚全球最強的同齡新星同場較量。面對來自世界各地的頂尖國際象棋神童，作為港隊今屆世盃「獨苗」的孟祥奕勢必全力以赴，在格魯吉亞的棋盤上展現香港新生代的非凡腦力與風采。

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