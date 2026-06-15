北部都會區馬拉松｜劃時代首辦！北部都會區馬拉松將於11月1日舉行 破天荒跑上粉嶺繞道

由新界鄉議局主辦的首屆「鄉議局100周年北部都會區馬拉松」將於 2026年11月1日隆重開跑。適逢新界鄉議局成立100周年，主辦方為跑手帶來嶄新的馬拉松體驗，賽事路線由沙田出發，途經大埔及粉嶺，一路穿越至上水北區運動場，跑手沿途可感受市民近距離打氣的熾熱氣氛。終點更特設賽後嘉年華，跑手可即場體驗鄉村特色美食。四大殿堂級跑手梁樹明、李嘉綸、吳輝揚、黃仲文，以及精英跑手陳家豪、姚潔貞共同為本地跑界全新盛事揭開序幕。

嶄新賽道 破天荒跑上粉嶺繞道

首屆「北部都會區馬拉松」賽事路線設計別出心裁，途經多個新界地標，全馬賽事將以沙田石門的新界鄉議局大樓作起點，經沙田及吐露港海濱長廊，跑入大埔元洲仔及林村河，並踏足首次開放予跑步賽事使用的粉嶺繞道，最後以上水北區運動場作終點。

賽事涵蓋多個組別 本月15日起分階段報名

是次賽事分為全馬、半馬、十公里及1.5公里賽，當中全馬及半馬賽事均設挑戰組供達標跑手參與。賽事分為兩個階段接受報名，全馬及半馬挑戰組於今日（6月15日）下午5時起率先接受報名；其餘組別可於6月18日第二階段開始報名，於7月18日前報名更可享有早鳥優惠。除了賽事限定紀念品外，賽事亦特別為挑戰組的首五名跑手設獎金獎項。

跨世代跑手傳承長跑精神

本次活動特意邀請跑界不同時代的標誌性人物出席記者會分享心得，傳承跑者精神。

四大殿堂級跑手亦鼎力支持賽事，吳輝揚表示：「今次是北部都會區第一屆馬拉松，雖然我已經66歲，都希望可以參加半馬，亦會叫學生一同跑，希望賽事能突破本地馬拉松的參與人數，同時吸引更多人參與長跑運動。」

李嘉綸補充：「我以前也試過參加沙田長跑比賽，跑過吐露港和大埔，知道賽道怎樣跑，訓練方法都會不同。」

黃仲文表示參加這次賽事對自己和社會都是好事：「北部都會區馬拉松有很多啦啦隊和美食，即使跑步很辛苦，但得到大會及眾多市民支持，會感受到很大的正能量，多艱辛的訓練或比賽都能克服。」

梁樹明寄語新世代跑手：「突破自己最重要，要有清晰目標、合理的夢想、及按時間表練習。新世代的跑手先要打好長跑基礎，循序漸進，持之以恆練習，克服訓練時的孤苦，享受長跑樂趣。」

另外，兩位精英跑手陳家豪和姚潔貞亦非常期待首屆「北部都會區馬拉松」，陳家豪表示自己居住大埔多年，經常會跑上水不同路段，對今次賽事的路線十分熟悉，在跑步之餘還可以觀賞圍村優美風景，他會考慮參加全馬拉松組別。

姚潔貞指：「一人挑戰馬拉松可能比較孤獨乏味，市民大眾可以與親朋好友一起訓練、一起參賽，使挑戰馬拉松的路上別具意義，一同享受馬拉松箇中樂趣。此外，今次可以在新界參加賽事，不用跨區十分方便，我對沿途景色也很感興趣，有機會會參加半馬。」

攜手小店連繫社區

有別於本地傳統馬拉松賽事，北部都會區馬拉松的獨特之處在於市民可在賽道沿途為跑手近距離打氣，打破以往只能在起點或終點一帶打氣的局限，使市民與跑手共同參與賽事。此外，賽道貫穿沙田至上水等新界各區，周邊食肆小店眾多，主辦方期望透過馬拉松連繫社區，與大眾攜手揭開本地跑界盛事新序幕。