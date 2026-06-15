Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞巡賽｜香港哥爾夫球會熱烈祝賀球會大使許龍一 贏得生涯第二個亞巡賽冠軍

即時體育
更新時間：16:13 2026-06-15 HKT
發佈時間：16:13 2026-06-15 HKT

（香港，2026年6月15日）香港哥爾夫球會（下稱「球會」）大使許龍一（Taichi Kho）昨日於亞洲高爾夫巡迴賽（亞巡賽）「國際系列賽摩洛哥站」中脫穎而出，勇奪冠軍，贏得其職業生涯中第二座亞巡賽冠軍獎盃，同時亦成為首位在「國際系列賽」奪冠的中國香港球手。球會對此驕人成績深表祝賀。

圖片由亞巡賽提供
圖片由亞巡賽提供

許龍一近期在多項國際賽事中狀態大勇，屢創佳績。本月初他於「BMW 日本巡迴錦標賽森大廈盃」中，打出其職業賽事生涯中首個一桿入洞，最終奪得並列第2 名。昨日他在「國際系列賽摩洛哥站」決賽日發揮更出色，以總成績低於標準桿19桿的佳績，以及一桿之差擊敗兩屆美國大師賽冠軍、同時也是其兒時偶像的華生（Bubba Watson），成功封王。

香港哥爾夫球會會長呂慶耀表示：「球會對許龍一在國際大賽中屢創佳績深感鼓舞，讓我們對港隊出戰今年九月的名古屋亞運會充滿期待。」

圖片由亞巡賽提供
圖片由亞巡賽提供

呂慶耀續說：「多年來，球會一直致力支持香港高爾夫球手的培訓與發展，這次許龍一取得佳績，正是本地高球界一直以來努力的豐碩成果。我們不僅提供場地予中國香港高爾夫球協會作訓練及舉辦賽事之用，更積極將國際大賽引入香港。許龍一的首個亞巡賽冠軍正是在粉嶺球場舉行的『國際都會高爾夫球錦標賽』中取得，這充分展現了球會支持青訓及提供頂級賽事平台的重要性。球會將繼續全力支持本地專業球手和青訓工作，助力他們在未來再創高峰，為港爭光。」

許龍一於賽後表示：「「 這一年很漫長，經歷了許多艱辛和挫折。經歷過這一切，我覺得自己真的成長了。我意識到，我所投入的努力遠比結果重要。高爾夫球是一項有趣的運動，有付出也有收獲的時候，在過去兩星期我有幸乘勢而起，滿載而歸。我對高球、對我身邊的人、以及幫助我成就這個成績的所有人，心存感激。」

圖片由亞巡賽提供
圖片由亞巡賽提供

許龍一自小在球會粉嶺球場接受訓練。近年投身職業球壇後，他活躍於不同的國際賽事，包括在粉嶺球場舉行的「香港高爾夫球公開賽」等。他於2023年在首辦的「國際都會高爾夫球錦標賽」奪冠，成為首位香港球手在亞巡賽封王；之後更於杭州亞運奪得男子個人金牌及男子團體銅牌。 

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
01:02
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
生活百科
2026-06-14 10:00 HKT
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
22小時前
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
影視圈
8小時前
其士爭產案丨五女周蕙蕙繼承遺產多姐妹一倍 自發「分一半」予七弟周維正
其士爭產案丨五女周蕙蕙繼承遺產多姐妹一倍 自發「分一半」予七弟周維正
社會
3小時前
廖志強今被頒令破產。蘇正謙攝
欠債逾290萬 大班麵包西餅主席廖志強被頒令破產
社會
6小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
00:40
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
政情
10小時前
世界盃2026｜41歲C朗體脂維持7% 每日魔鬼餐單公開 前私人大廚揭超自律關鍵
世界盃2026｜41歲C朗體脂維持7% 每日魔鬼餐單公開 前私人大廚揭超自律關鍵
減肥運動
4小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
3小時前