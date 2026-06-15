亞巡賽｜香港哥爾夫球會熱烈祝賀球會大使許龍一 贏得生涯第二個亞巡賽冠軍

（香港，2026年6月15日）香港哥爾夫球會（下稱「球會」）大使許龍一（Taichi Kho）昨日於亞洲高爾夫巡迴賽（亞巡賽）「國際系列賽摩洛哥站」中脫穎而出，勇奪冠軍，贏得其職業生涯中第二座亞巡賽冠軍獎盃，同時亦成為首位在「國際系列賽」奪冠的中國香港球手。球會對此驕人成績深表祝賀。

圖片由亞巡賽提供

許龍一近期在多項國際賽事中狀態大勇，屢創佳績。本月初他於「BMW 日本巡迴錦標賽森大廈盃」中，打出其職業賽事生涯中首個一桿入洞，最終奪得並列第2 名。昨日他在「國際系列賽摩洛哥站」決賽日發揮更出色，以總成績低於標準桿19桿的佳績，以及一桿之差擊敗兩屆美國大師賽冠軍、同時也是其兒時偶像的華生（Bubba Watson），成功封王。

香港哥爾夫球會會長呂慶耀表示：「球會對許龍一在國際大賽中屢創佳績深感鼓舞，讓我們對港隊出戰今年九月的名古屋亞運會充滿期待。」

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呂慶耀續說：「多年來，球會一直致力支持香港高爾夫球手的培訓與發展，這次許龍一取得佳績，正是本地高球界一直以來努力的豐碩成果。我們不僅提供場地予中國香港高爾夫球協會作訓練及舉辦賽事之用，更積極將國際大賽引入香港。許龍一的首個亞巡賽冠軍正是在粉嶺球場舉行的『國際都會高爾夫球錦標賽』中取得，這充分展現了球會支持青訓及提供頂級賽事平台的重要性。球會將繼續全力支持本地專業球手和青訓工作，助力他們在未來再創高峰，為港爭光。」

許龍一於賽後表示：「「 這一年很漫長，經歷了許多艱辛和挫折。經歷過這一切，我覺得自己真的成長了。我意識到，我所投入的努力遠比結果重要。高爾夫球是一項有趣的運動，有付出也有收獲的時候，在過去兩星期我有幸乘勢而起，滿載而歸。我對高球、對我身邊的人、以及幫助我成就這個成績的所有人，心存感激。」

圖片由亞巡賽提供

許龍一自小在球會粉嶺球場接受訓練。近年投身職業球壇後，他活躍於不同的國際賽事，包括在粉嶺球場舉行的「香港高爾夫球公開賽」等。他於2023年在首辦的「國際都會高爾夫球錦標賽」奪冠，成為首位香港球手在亞巡賽封王；之後更於杭州亞運奪得男子個人金牌及男子團體銅牌。