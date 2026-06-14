田徑｜一人包辦兩項香港紀錄 陳俊浩：對我是一個肯定

一日前刷新男子400米香港紀錄的陳俊浩，相隔不足24小時，周日在將軍澳運動場舉行的香港田徑公開賽的400米欄，以50秒73刷新塵封10年的港績奪銀，舊紀錄是陳嘉駿於2016年4月所做的50秒88，此仗陳俊浩更同場跑贏偶像、來自中華台北的2021年世大運金牌得主彭名揚，他期望本周末出戰南韓站的世界田聯洲際巡迴賽（銅級）的400米再創新紀錄。

香港400米欄在過去10年未有人改寫紀錄，本月底將滿23歲的陳俊浩表示，其教練鄧漢昇一、兩年前也提過將400米欄的港績作為自己未來的目標，今日在香港破到，原來他自2025年5月南韓亞錦賽後（52秒70）沒掂過400米欄，直到上月香港田徑錦標賽以個人最佳（PB）的51秒07奪冠，比自己一年前的成績快了1秒半，事隔一個月刷新港績，他認為是受惠於自己400米的能力提升了。

陳俊浩表示：「我一直相信自己的400米有46秒內的能力，正如去年11月全運會，我在初賽跑了47秒09的港績後，我有信心在決賽都可跑出更好時間（但他不入決賽）。」今日比賽中，俊浩主要跟著自己偶像（彭名揚）跑，最終他得到第2名，彭名揚僅得第4，冠軍是中華台北的陳建榮（49秒78），季軍是南韓的Han Se Hyun（51秒44）。

徐嘉華攝

開心父親現場支持自己比賽

從短跑100米、200米及110米欄展開田徑之路的俊浩，慶幸自己在400米及400米欄找到自己的方向，能不足24小時內連破400米及400米欄港績，他也說對自己是一個「肯定」，更開心是廿四孝爸爸在現場目睹自己破紀錄又上到頒奨台，他說：「幾年前開始，無論是本地或海外比賽，爸爸都會到現場支持，有他現場支持是重要的，這兩天我跑完望上看台，見到爸爸都好開心，他好支持我跑步，由中學開始跑步到入體院做全職，爸爸都都十分支持我追田徑夢。」陳俊浩在周六的400米決賽，以46秒91奪銅。

就讀浸大體育系的他坦言平時訓練及比賽都十分辛苦，包括自己跑400米時，尾100米是最難捱的，他教練鄧漢昇很早已提醒自己不可以給自己情緒控制自己，他說：「之前試過一練習㖖苦就想放棄，出現一些情緒，但阿昇提遇到的困難只是㥩感及情緒障礙，我們差不多用了一年時間跨越這些障礙，每次練到好累時，教練都會鞭策我。」

另外，周日壓軸一個賽項是男子4x100米接力賽，港隊主要為周六（20號）在紹興舉行的第二屆亞洲田徑接力錦標賽做熱身，結果由張灝軒、郭俊廷、吳君浩及鍾梓聖這陣容下以40秒23取得亞軍，新加坡隊以40秒01奪冠。

記者/攝影：徐嘉華