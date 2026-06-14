空手道｜劉慕裳空手道生涯累積10塊K1超聯冠軍獎牌 總獎牌數目增至35面

賽前已成功蟬聯空手道WKF「年終總冠軍」的劉慕裳（Grace），周日在摩洛哥拉巴特出戰今季最後一站的K1超級聯賽的女子「形」決賽，對日本「宿敵」尾野真步，港將以6:1封后，首次單季包辦全部4站超聯的「后冠」；賽後，她將馬不停蹄轉飛印尼，準備出戰下周四（18號）展開的亞洲空手道錦標賽，爭取「四連霸」。

Grace在周五的小組賽及淘汰賽都不失一局晉級至今日決賽，再對尾野真步，今年4站超聯比賽，之前3站（包括一月伊斯坦堡、3月羅馬、4月四川樂山）的決賽對手都是尾野，而勝方都是Grace，今仗也不例外，Grace使出北谷屋良，以6:1擊敗尾野，首次取得單季「全勝」，對衛冕下周亞錦賽打下強心針；屆時她將挾「世一」、「年終總冠軍」、應屆「世界冠軍」及亞錦賽衛冕冠軍力爭在亞錦賽第4度封后。

Grace賽後開心表示：「去年我在超聯贏了3場輸了1場，今季是第一次可以取得全部4站聯超冠軍，我感到十分開心。」

「能單季奪4面超聯金牌，是我跟我的團隊的目標，至於『年終總冠軍』，在『形』這項目來說是十分困難的，因為比賽水平很高，你必須要贏到全季4金才可以取得這殊榮，我好感恩能連續2年取得『年終總冠軍』。」

根據大會統計，Grace今日的超聯勝仗是她職業生涯第10塊K1超聯冠軍獎牌，她的空手道「形」的獎牌數目亦增至35面。

記者：徐嘉華