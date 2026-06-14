澳洲羽毛球公開賽│國家隊董天堯決賽直落2局憾負法漢 黑馬姿態奪銀牌最突破

澳洲羽毛球公開賽今日（14日）煞科，國家隊22歲新星董天堯在男單決賽力戰下，直落兩局輸13：21，不敵世界排名第13位印尼好手法漢（Alwi Farhan）屈居亞軍。

今場為雙方生涯首度交鋒，開賽後法漢隨即展開猛烈攻勢，全程掌握節奏並一度拉開10分差距，順利以21：13先拔頭籌。次局董天堯嘗試加快速度抗衡對手，雙方陷入拉鋸戰；惟局歇（Interval）後法漢突然發力連取5分奠勝。最終董天堯未能扭轉敗局，以局數0：2落敗，與冠軍擦身而過。

雖敗猶榮 寫超級500賽里程碑

作為今次澳洲賽5個單項比賽中，唯一殺入決賽的非種子球手，董天堯晉級之路堪稱含金量十足。他先於16強經歷三局苦戰，爆冷以20：22、21：16、25：23拿下世界排名第6位的中華臺北名將周天成；8強戰再以2：0淘汰港將伍家朗。

這位國羽小將去年曾在印尼大師賽決賽不敵烏拜迪拉（Zaki Ubaidillah），今站則在凖決賽成功復仇，首次進入500級正賽便一舉闖入決賽奪銀，創下個人最佳戰績。