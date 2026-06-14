田徑｜早來的生日禮物 陳俊浩：可能我迷信 我鍾意雨戰

22歲的男子400米香港紀錄保持者陳俊浩，周六（13號）在將軍澳運動場大雨下進行的香港田徑公開賽（世界田聯洲際巡迴賽-銅級）的400米決賽，在大馬及中華台北兩位代表地區紀錄保持者的緊逼下，以46秒91刷新他保持的港績，這亦是他在8個月內第4次創新猷，他期望周日在雨戰中挑戰陳嘉駿的400米欄港績。

今次是中國香港田總第一次取得世界田聯洲際巡迴賽（銅級），但天氣大部份都有雨，原定下午4時的比賽，由於賽前遇上黃雨，大會不得不將賽事延後接近一小時舉行，陳俊浩的400米決賽原本在下午5時08分進行，最終延遲至6時15分才開始，而且在大雨下，但無損他的發揮，更跑出新紀錄，舊紀錄是他於一個月前在一帶一路田徑邀請賽暨全國大獎賽中所做的46秒98。

早來的生日禮物

對於短短一個月以0.07秒再刷新港績，陳俊浩坦言喜歡「雨戰」：「一個月內再破港績，是比預期來得快，但跑出的時間是預期內的，一直想跑到46秒中或46秒頭；天氣多少會有影響，特別是延遲了一小時比賽，但我是鍾意雨戰的，我比較迷信，我前幾年跑PB（個人最佳）都是雨戰中跑到，但最重要無論天氣如何，自己心態無變，都要頂硬上。」對本月25號將23歲生日的俊浩來說，此紀錄可以說是早來的生日禮物。

男子400米三甲選手等頒獎中，左起：季軍陳俊浩、冠軍奧斯最、亞軍吳政諺。徐嘉華攝

陳俊浩表示，今日跟海外選手同場較量，一定有助提升自己的表現：「有實力高的海外選手一齊跑，對我一定有幫助，今日的策略是提高自己的步伐跟著他們跑。」冠軍是大馬的奧斯曼（Umar Osman），他是2023東南亞運動會金牌，亦是大馬的400米紀錄保持者，他以45秒97奪冠，亞軍是中華台北400米紀錄保持者吳政諺，時間是46秒87。

陳俊浩（右一）主動跟冠、亞軍自拍。徐嘉華攝

徐嘉華攝

香港U20紀錄保持者黃佑楠以48秒37得第6名，他曾說過以陳俊浩為學習對象，對此，陳俊浩表示：「我都想恭喜黃佑楠，他比我細5年，但在本月的香港亞洲U20錦標賽跑出47秒75的香港U20紀錄，我都好為他感到驕傲，我也想帶一班年青的400米選手組成4x400米接力隊，我希望自己跑到的時間令年青跑手知道他們也可以做到。」俊浩將於下周參加南韓另一站亞洲洲際巡迴賽，看能否再創400米更佳時間，目標先是46秒半，再向46秒頭進發。

對於周日好大機會再有雨戰，將挑戰400米欄港績（陳嘉駿的50秒88），陳俊浩表示，今年目標先集中在400米爭取更好的時間，若能同時打破400米欄紀錄的話，是BONUS：「我是迷信的，今日在雨戰都能創出400米港績，相信明日400米欄雨戰也會跑得不錯。」

「世界田聯洲際巡迴賽」僅次於鑽石聯賽的第二級別國際單人賽，賽事提供選手世界排名積分以及獎牌，以銅牌的香港站為例，三甲選手分獲800、 500及350美元，香港這一站跟上周的新北市國際田徑公開賽及下周的南韓醴泉郡的南韓公開賽構成一連3站的洲際巡迴賽，方便海外選手順道參加3站比賽，香港站吸引新加坡、馬來西亞、泰國、南韓甚至遠自南非、愛爾蘭等選手。

香港田總行政總監伍于豪表示這項洲際巡迴賽（銅級）不是一次性，希望成為一年一度的比賽：「因為這項洲際巡迴賽提供不少世界排名積分給參賽選手，對我們為大賽爭取世界排名積分的選手十分大幫助，我們希望每年都有這比賽。」

陳俊浩表示很開心香港能辦到洲際巡迴賽，他說：「比賽能營造國際賽的緊張氛圍，士氣也會因此提升，有助發揮。」

記者/攝影：徐嘉華

