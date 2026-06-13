WTT｜「黃杜配」18分鐘速斬英國組合 勇闖混雙決賽 周日凌晨衝擊今年第二冠

港隊乒乓球星級混雙組合黃鎮廷／杜凱琹狀態大勇！這對被列為賽事頭號種子的「黃杜配」，周五（12日）出戰WTT常規挑戰賽薩格勒布站，於準決賽以直落三局輕取英國組合，繼4月WTT太原站後再次強勢殺入決賽，坐亞望冠。

黃鎮廷／杜凱琹殺入決賽。WTT微博圖片

黃鎮廷／杜凱琹殺入決賽。WTT微博圖片

「黃杜配」今站賽事表現拾級而上，兩人在16強先經歷一場激戰，以局數3:2力克南韓組合；其後於8強上演的「港隊打吡」中，兩人盡顯默契與實力，以3:0淘汰隊友姚鈞濤／吳詠琳，順利躋身4強。

來到準決賽，面對英國組合格連／何天天，合作多年的黃鎮廷與杜凱琹全面主導賽事。雖然首局初段雙方一度爭持，但「黃杜配」企穩陣腳後即接管戰局，最終僅花了短短18分鐘，便以11:6、11:3及11:5連下三城，兵不血刃地大勝對手晉級。

距離登頂只差一步，「黃杜配」將於香港時間周日（14日）凌晨1時20分，與日本組合戶上隼輔／大藤沙月會師決賽。港隊組合今仗將力爭繼今年1月WTT球星挑戰賽多哈站後，再嘗冠軍滋味。