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電競｜港隊英雄聯盟亞運資格賽連勝出線 9月出戰愛知名古屋亞運正賽

即時體育
更新時間：16:33 2026-06-13 HKT
發佈時間：16:33 2026-06-13 HKT

港隊電競代表隊繼早《永刧無間》和《第五人格》闖入亞運正賽後再傳捷報，早前《英雄聯盟》代表隊出戰愛知名古屋亞運資格賽，在周五的分組賽中2戰全勝，闖入亞運8強。

港隊英雄聯盟亞運資格賽連勝出線直入亞運8強。中國香港電競總會IG截圖
港隊英雄聯盟亞運資格賽連勝出線直入亞運8強。中國香港電競總會IG截圖

港隊今屆《英雄聯盟》代表隊由上路鄒樹德（YSKM）、打野曾德霖（Holo）、中路伍焯綸（Pretender）、下路李修楠（1xn）、軸助凌啟榮（Kaiwing）和羅智傑（Keres）出戰，並由黃俊謙（Skywalk）擔任教練，中國香港電競總會總教練Eric Chan和中國香港電競總會主席周啟康擔領隊。

而港隊周五出戰在吉隆坡的分組賽（C組），先後對吉爾吉斯坦及馬來西亞2戰全勝，成功以小組第一鎖定亞運正賽資格，在14日港隊將轉戰排名賽，力爭在正賽以更靠前排名出戰。而港隊自2018年雅加達亞運《英雄聯盟》還是演示項目時已有出戰，但可惜當時未能闖入正賽，到上屆杭州亞運成正式項目後港隊雖入正賽，但在小組賽階段便碰上韓國，最終以一勝一負無緣8強，而今屆因賽制改動，港隊今次成功突圍資格賽將直入正賽8強。
 

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