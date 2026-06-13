劍擊｜亞錦賽衛冕冠軍蔡俊彥 應屆銅牌得主佘繕妡 望以放鬆心情應戰

男花「世二」蔡俊彥（Ryan）近日連出兩首新歌，周五出席adidas的世界盃活動時，問到可會因唱歌影響打劍，他表示對今季自己在FIE世巡賽的表現「10分滿意」，同場的香港女重一姐佘繕妡（Kaylin）近期入院檢查身體，幸報告理想，2人不約而同表示以「享受心態」出戰下周的印度亞洲錦標賽。

Ryan同佘佘周五晚出席品牌的世界盃活動。徐嘉華攝

蔡俊彥自細踢足球，下周亞錦賽期間要先專比賽，對衛冕抱輕鬆態度。徐嘉華攝

曾兩奪亞錦賽個人賽銅牌的佘繕妡，回復精神面貌出戰下周亞錦賽。徐嘉華攝

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Ryan談到給自己這季兼顧歌、劍下打出「10分」滿分，他解釋說：「我給自己10分滿分，是我對我的未來仍然好有期望，即時表現高高低低（自上季大爆發，連奪亞錦賽及世錦賽冠軍，世界排名去到排名第一，來到今季，在8站FIE世界盃及大奬賽的個人賽，他奪一金一銀，世界排名第一足足保持到今年5月中才跌落一位至第2，還未計今季連奪3站世界盃男花團金、銀、銅牌），只要我對將來仍然嚮往，仍然會帶位『10分』的開心繼續下去。」

對於今季開始加入歌手身份，近半個月出了2首新歌，Ryan認為自己在唱歌及劍擊之間拿到一個平衡：「其實好多人都一身兼數職，有人一邊讀書、一邊打劍，有人一邊教練劍、一邊打劍，我只識這兩樣（指唱歌及打劍），我都想一邊讀書一邊打劍，但我讀不到書，所以一邊唱歌一邊打劍，我好好彩，2樣都是我鍾意做的事。」

「確實，我此刻覺得好攰，真的好忙，但我感覺好充實，因為每一分一秒我都在增值自己，我會繼續朝這方向行，但當出現應付不到，會不斷調整，最緊要拿到平衡。」

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Ryan上月大獎賽得到教訓 望有助亞錦賽發揮

下周將以衛冕身份出戰亞錦賽，Ryan表示希望嚐試以「享受」心態去面對：「去年拿過亞洲冠軍，不等如今年一定拿到，當然我都想再拿（亞洲冠軍），但不要忘記在賽場上『享受』比賽；好多時過份緊張去想輸贏、去想後果，會忘記自己其實好鍾意劍擊，在場上記住這一點，我就會享受及發揮到最好。」

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Ryan認為今季的經驗有助在印度亞錦賽的發揮，包括上月上海大獎賽同樣以衛冕身份去比，結果32強出局：「上海那次，我沒去想衛冕的事，想試一試放鬆自己，但最後放得太鬆，是好好的教訓，希望亞錦賽不要太鬆（10分放鬆，我鬆了7、8分），要拿個平衡，是一個好好的學習經歷，或者印度亞錦試下放鬆4、5分，再唔得，下次再作調整。」

失去「世一」仍好開心 更想香港男花團做到「世一」

上月中的世界排名微跌一級至第二位，問Ryan可會感到失落，他說：「我覺得仍然好開心，能做過一次『世一』，我已經好滿足，我當然想再做長久一點或者永遠，但亦要接受會有跌下來的經歷，好多事不是我控制到的，有時我好好FEEL，我不斷贏，有時我好好FEEL，但我又贏不到，有時不太有FEEL，但又贏到，所有事都不是我可以控制，亦不可以強求，最緊要我知道我仍鍾意打劍，我仍享受所有全職運動員的所有生活，我就好滿意。」

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除了Ryan（左二）及Kaylin（左一）外，長跑天后羅映潮（右二）跟長跑男友黃啟樂（右一）也出席了品牌活動。徐嘉華攝

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Ryan坦言自己由開季到現在都沒有「世一」包袱給自己，反而更著重跟隊友的團體表現（今季歷史性掃走世界盃3站獎牌，包括一月巴黎站男團金牌、4月開羅站銀牌、5月伊斯坦堡銅牌，世界排名升至第4位），他期望能躋身至世界排名第一：「我們男花隊等了很多年，今年是最『開花結果』的一年，我好希望同隊友在今季衝激到世界排名第一；最終目標是希望男花團隊爭取到奧運獎牌，相信拿奧運團體獎牌比個人賽獎牌更開心；但你問我想要那一個，我兩塊（奧運獎牌）都想要。」暫時男花世界三甲是意大利、美國及法國，香港緊隨，跟法國只相差3分。

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佘佘：今屆亞錦 我想以細個未拿過獎的心態去比

去年亞錦賽奪銅的佘佘於上周香港會長盃出現身體透不適，所幸早前已做了身體檢查，確定健康體魂，這天出席品牌活動時重現精神奕奕狀態，談到亞錦賽(她曾於2018年奪過銅牌，去年再奪一次），她說：「今屆我想以以前細個、未拿過亞錦賽獎牌的心情去比，保持住一份興奮及鬥志。」

佘佘提到今年下半年的大比賽一個接一個，亞錦賽後，輪到下月香港第一次主辦的世界錦標賽，緊接是9月的愛知名古屋亞運會，所以25歲 的她說：「有時不用將比賽的結果放得太重，以我自己為例，這次亞錦賽不是我最後一個比賽，我仍有好多大賽的機會，不用過於心急去求勝。」

記者/攝影：徐嘉華