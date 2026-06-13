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摩洛哥K1超聯｜提早鎖定年終總冠軍大獎 劉慕裳不失一分入周日決賽

即時體育
更新時間：11:54 2026-06-13 HKT
發佈時間：11:54 2026-06-13 HKT

今季未嚐敗仗的空手道「形」「世一」劉慕裳（Grace），周五在摩洛哥拉巴特出戰今季最後一站WKF K1超級聯賽，由小組到淘汰賽以不失一分、全數以7:0擊敗對手，躋身周日（14號）決賽，賽前獲得一則好消息，港將憑今季連贏頭3站K1超聯冠軍，加上今站晉級決賽的成績，獲WKF提早宣佈連續2季獲「年終總冠軍」，下季可繼續穿著「金邊袍」比賽，為香港空扛道再創歷史。

摩洛哥比賽未完，大會已率先公佈劉慕裳有足夠分數蟬聯「年終總冠軍」。WKF FB圖
摩洛哥比賽未完，大會已率先公佈劉慕裳有足夠分數蟬聯「年終總冠軍」。WKF FB圖
WKF FB圖
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一如以往，WKF每季有4站K1超級聯賽，Grace由今年一月挾「世一」及「年終總冠軍」雙頭銜展開新賽季已顯示實力，連贏頭3站冠軍（一月伊斯坦保、三月羅馬、四月四川樂山），衛冕「年終總冠軍」機會高唱入雲，港將周五在摩洛哥的最後一站超聯賽沒有放鬆半步，在小組賽先後以7:0大勝日本青水那月及委內瑞拉的華倫天娜（Olivine Diana Valentina）。

晉級8強淘汰賽，Grace先以7:0勝日本的Kiri Mishima，再在4強以7:0 零封西班牙的加西亞（Paola Garcia Lozano）；周日將對日本老對手尾野真步，這亦是今季全部4站K1超聯女子形的決賽對手，之前3站的勝方都是Grace。

Grace道袍膊位上的金色字，只有「年終總冠軍」或「世界冠軍」才可以鏽上，Grace去年連奪世界冠軍及年終總冠軍。WKF 圖
Grace道袍膊位上的金色字，只有「年終總冠軍」或「世界冠軍」才可以鏽上，Grace去年連奪世界冠軍及年終總冠軍。WKF 圖

對於提早蟬聯「年終總冠軍」，Grace表示：「很多年前，我從沒想過我會走到現在這一步，去年第一次奪得『年終總冠軍』到今年我成功衛冕，全都是來自一份強大的信心，這信心不單止對我自己，亦是對我團隊的一份信心。」除了體院的支持外，Grace自2024年底開始到西班牙跟前世一兼東京奧運金牌得主珊齊絲（Sandra Sanchez）訓練至今。

「說真，今季開始時，我沒想過我可以再取得『年終總冠軍』這榮銜，主要是我不想將這壓力放在自己身上，所以更專流於自己每一次比賽的表現上，這亦是我唯一可以回饋對我一直支持的團隊及相信我的人。」Grace在周日決賽後，將馬不停蹄飛往印尼出戰下周舉行的亞洲錦標賽。

記者：徐嘉華

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