世界盃｜江麗莉心目中的靚仔球星之一的C 朗 勁在踢足六屆世界盃
發佈時間：07:22 2026-06-13 HKT
多名香港精英運動員包括男花「世二」蔡俊彥（Ryan）、香港女重一姐佘繕妡（Kaylin）及跆拳道個人品勢U40組別「世一」江麗莉（Jackie）都應邀出席位於尖沙咀廣東道海港城海運觀點碼頭頂層的「adidas FIFA 世界盃26™️ The Yard」傳媒預覽活動，各人也提談到熱門話題世界盃，江麗莉不諱言自己是足球門外漢，跟大部份女球迷一樣，都是以睇「靚仔」球星為主，而她的心頭好是葡萄牙傳奇球員C朗（Cristiano Ronaldo)及南韓的孫興慜。
今年4月初首次成為世界跆拳道聯盟世界排名第一的Jackie表示自己不是足球迷，但每四年一度的世界盃，會以一個「全球盛事」去追看，她說：「我看世界盃主要是因為足球員都幾靚仔，我喜歡南韓的孫興慜及C朗，尤其是C朗好勁，可以參加六屆世界盃（由2006年德國世界盃開始至今未斷過），覺得他是傳奇的人物，到現在41歲仍然好弗、仍然好受歡迎，好想學習他們的『專業』態度，他們能行到這一刻一點也不容易。」
問她可會想世界盃的決賽是葡萄牙鬥南韓，雖然知道南韓入決賽的機會不大，但Jackie說：「未到最後一刻，不會知誰勝誰負，南韓身為亞洲球隊，能踢入決賽周，在我心目中已是贏了。」
周一將啟程到澳洲參加公開賽及會長盃的Jackie最希望在9月在南韓春川舉行的「世界跆拳道品勢錦標賽」能爭取個人第一個「世界冠軍」，她認為今年是時候要站上世錦賽最高一級（她於2024年得季軍）。
蔡俊彥曾有過一刻夢想拿世界盃冠軍
同場有男花「世二」（Ryan）及世界排名第17位的女重代表Kaylin，Ryan小時候熱愛足球，曾想過奪世界盃冠軍，結果真的拿到，不同是自己拿的是劍擊世界盃冠軍，他說：「我小時候踢波，時常問嗲哋有關世界盃的事，問他誰最勁，嗲哋話巴西的比利（Pele），因他奪過3屆世界盃冠軍，我細個有過一刻夢想，就是拿世界盃（足球）冠軍，但長大後知道自己球技無可能做到於是專心劍擊。」事實上，他真的拿到「世界盃」冠軍，去年12月在日本的世界盃福岡站，他首次奪世界盃（劍擊）冠軍。
Ryan最深刻印象的世界盃，是上屆決賽，阿根廷射12碼贏法國：「上屆是最投入的一次，記得約了朋友出去看決賽，最終12碼定輸贏，好精彩。」
至於香港女重一姐Kaylin，唯一看世界盃的經驗是2018年的俄羅斯世界盃，當時主要陪爺爺看。
記者/攝影：徐嘉華