世界盃｜江麗莉心目中的靚仔球星之一的C 朗 勁在踢足六屆世界盃

多名香港精英運動員包括男花「世二」蔡俊彥（Ryan）、香港女重一姐佘繕妡（Kaylin）及跆拳道個人品勢U40組別「世一」江麗莉（Jackie）都應邀出席位於尖沙咀廣東道海港城海運觀點碼頭頂層的「adidas FIFA 世界盃26™️ The Yard」傳媒預覽活動，各人也提談到熱門話題世界盃，江麗莉不諱言自己是足球門外漢，跟大部份女球迷一樣，都是以睇「靚仔」球星為主，而她的心頭好是葡萄牙傳奇球員C朗（Cristiano Ronaldo)及南韓的孫興慜。

今年4月初首次成為世界跆拳道聯盟世界排名第一的Jackie表示自己不是足球迷，但每四年一度的世界盃，會以一個「全球盛事」去追看，她說：「我看世界盃主要是因為足球員都幾靚仔，我喜歡南韓的孫興慜及C朗，尤其是C朗好勁，可以參加六屆世界盃（由2006年德國世界盃開始至今未斷過），覺得他是傳奇的人物，到現在41歲仍然好弗、仍然好受歡迎，好想學習他們的『專業』態度，他們能行到這一刻一點也不容易。」

問她可會想世界盃的決賽是葡萄牙鬥南韓，雖然知道南韓入決賽的機會不大，但Jackie說：「未到最後一刻，不會知誰勝誰負，南韓身為亞洲球隊，能踢入決賽周，在我心目中已是贏了。」

周一將啟程到澳洲參加公開賽及會長盃的Jackie最希望在9月在南韓春川舉行的「世界跆拳道品勢錦標賽」能爭取個人第一個「世界冠軍」，她認為今年是時候要站上世錦賽最高一級（她於2024年得季軍）。

下周將啟程到印度參加亞錦賽的蔡俊彥及佘繕妡周五抽空出席贊助商的世界盃活動。徐嘉華攝

蔡俊彥小時候熱愛足球。徐嘉華攝

佘佘曾陪爺爺看世界盃。徐嘉華攝

蔡俊彥及佘佘出席活動的開球禮。徐嘉華攝

蔡俊彥曾有過一刻夢想拿世界盃冠軍

同場有男花「世二」（Ryan）及世界排名第17位的女重代表Kaylin，Ryan小時候熱愛足球，曾想過奪世界盃冠軍，結果真的拿到，不同是自己拿的是劍擊世界盃冠軍，他說：「我小時候踢波，時常問嗲哋有關世界盃的事，問他誰最勁，嗲哋話巴西的比利（Pele），因他奪過3屆世界盃冠軍，我細個有過一刻夢想，就是拿世界盃（足球）冠軍，但長大後知道自己球技無可能做到於是專心劍擊。」事實上，他真的拿到「世界盃」冠軍，去年12月在日本的世界盃福岡站，他首次奪世界盃（劍擊）冠軍。



Ryan最深刻印象的世界盃，是上屆決賽，阿根廷射12碼贏法國：「上屆是最投入的一次，記得約了朋友出去看決賽，最終12碼定輸贏，好精彩。」

江麗莉(右)及佘繕妡(左)難得同場。徐嘉華攝

至於香港女重一姐Kaylin，唯一看世界盃的經驗是2018年的俄羅斯世界盃，當時主要陪爺爺看。

記者/攝影：徐嘉華