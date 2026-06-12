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世界盃｜阿聰睇好日本有驚喜 看淡今日贏波的南韓隊

即時體育
更新時間：23:28 2026-06-12 HKT
發佈時間：23:28 2026-06-12 HKT

東方足球隊中場球員兼Now TV足球評述員梁冠聰今日（12號）到尖沙咀廣東道海港城海運觀點碼頭頂層出席「adidas FIFA 世界盃26™️ The Yard」傳媒預覽活動，提到將於下月親赴美國現場評述今屆世界盃壓軸決賽時，儘管旅程只有短短一星期，他形容為：「好正的遊機河！」阿聰心目中的世界盃夢幻對決，是西班牙對法國。

梁冠聰及太太Diamond今日到尖沙咀出席活動，大談世界盃。徐嘉華攝
梁冠聰及太太Diamond今日到尖沙咀出席活動，大談世界盃。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

未試過現場睇世界盃

做了10年足球評述員的阿聰，曾擔任過去兩屆世界盃評述員，包括2018年俄羅斯世界盃及2022年卡塔爾世界盃，自己一直未有機會現場睇世界盃，他沒想過今年有如此難得的機會，他說：「事前我在想，今年還有沒有機會講世界盃呢？怎知份禮物是讓我飛去美國當地講世界盃決賽，真的好期待，公司（指Now TV)早前同我講時，我不太敢相信，主要是遠赴美國，花費一定不少，好感謝公司給我這個機會。」

34歲的阿聰最想帶「現場感」給香港球迷，他表示：「我想用球員的身份，將現場看到的，盡量帶給香港觀眾，讓他們有如置身現場的感覺。」

「我諗全世界都想決賽睇C朗對美斯」

問到阿聰最想評述那兩隊決賽隊伍，他說：「我諗全世界都想看到葡萄牙對阿根廷，C朗對美斯，但理性來說，夢幻決賽應是西班牙對法國，這2支球隊實力較突出、板凳深、有質素同經驗，可以說樣樣都有齊，他們入決賽，我不會感到驚訝。」

睇好日本入8強甚至4強  值得香港隊借鏡

阿聽跟大部份香港人一樣，個人仍然鍾情英格蘭，但再理性分析，他說：「不太睇好英軍，但我會支持。」他反而看好亞洲球隊的日本可能踢出驚喜：「日本隊近年的進步有目共睹，他們投放在足球上的，以及長遠眼光，好值得我們香港去借鏡，若日本殺入4強或8強，我也不會驚訝，他們絕對有這能力。」

對於今晨以2:1勝同組的捷克，阿聰不看好南韓會走得好遠，他說：「捷克實力不算好高，南韓是應該贏這場的，他們在踢法上在改變中，跟日本好類近，但講純熟程度，日本高一個檔次，若南韓去到8強，我會感到驚訝。」

阿聰不忘多謝自己效力的東方球隊，多謝球會多年來支持自己從不同的界面推廣足球，包括他的評述工作，只要幫到香港足球發展，東方都好願意去支持。

阿聰太太、兼聰體育記者的郭海𣿭（Diamond）曾有多次奧運及亞運的現場採訪經驗，阿聰表示出發前也會向太太取經，請教她有關現場採訪的秘訣。

記者/攝影：徐嘉華

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