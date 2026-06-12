澳洲羽毛球公開賽│吳英倫成4強港隊獨苗 伍家朗爆冷不敵國家隊小將

周五（12日）澳洲羽毛球公開賽，港將吳英倫在男單8強先失一局的劣勢下，以2：1逆轉國家隊的胡哲安，成為港隊唯一晉級四强代表。師兄伍家朗則爆冷以0：2不敵國家隊22歲小將董天堯；混雙組合「陳吳配」陳延澤/吳芷柔兩盤直落負於泰國對手，止步八强。

吳英倫再下一城 伍家朗爆冷見負

年僅21歲的港隊小將吳英倫，周五面對比自己還年輕2歲的國家隊選手胡哲安上演逆轉好戲。首局吳英倫曾領先12：7，後被對手步步緊逼並反超至18：17。兩人「你追我趕」咬緊比分，最終雙方戰至「刁時」港將以21：23先輸首局。第二局開局吳英倫一度以3：8落後，此時港將頂住壓力，調整步伐，連追7分反超，最終以21：18扳回一局。決勝局英倫乘勝追擊、一鼓作氣贏21：13，以局數2:1淘汰對手，成功搶下4強門票。

另一邊廂，世界排名第28位的港將伍家朗爆冷負排名低45位的國家隊小將董天堯。對手近日手感火熱，於周四（11日）16強戰中爆冷淘汰一號種子、世界排名第6位的中華台北名將周天成。而伍家朗昨日（11日）則以局數2：0橫掃上届亞軍田中涌士（Yushi Tanaka）。可惜他未能於八强戰維持氣勢，最終以20：22、19：21不敵董天堯，無緣晉級。

混雙方面，香港組合陳延澤/吳芷柔今日（12日）以15：21、19：21敗給3號種子、世界排名第13的泰國組合魯塔納帕克·烏通/哲妮差·素哉帕巴叻（Ruttanapak OUPTHONG\Jhenicha SUDJAIPRAPARAT），無緣晉級4強。