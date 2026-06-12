劍擊｜男花主教練基連：亞錦團名次關乎世錦賽種籽排名 期望亞錦賽爭男花團金牌

香港劍擊總會近日公佈了下月22日一連9天在香港亞博館舉行的世界劍擊錦標賽的24人名單，跟下周印度亞洲錦標賽的人選一模一樣，被寄予爭金厚望的男子花劍隊主教練基連（Greg Koenig)期望在團體賽爭取歷史首面亞錦賽金牌，此舉有助提升團體的世界排名，有利世錦賽的種籽排名。

男花於5月初的伊斯坦堡世界盃取得團體銅牌，陣容跟亞錦賽及世錦賽一樣，功臣包括蔡俊彥(左起)、何承謙、張家朗及梁千雨。香港劍總圖

Greg對今季最後2項大賽 - 亞錦賽及世錦賽充滿期待。徐嘉華攝

Ryan將以雙衛冕身份出戰下周亞錦賽及下月世錦賽。FIE圖

「劍神」張家朗曾於2016及2022年奪過亞錦賽金牌。FIE圖

以應屆亞錦賽及世錦賽個人賽「雙冠王」蔡俊彥（Ryan）坐陣、加上「劍神」張家朗、師弟梁千雨及應屆世少冠軍何承謙組成的男子花劍隊令人十分期待他們在印度及亞博主場的表現，尤其是團體賽，他們在今個賽季（2025-2026年）在FIE世界盃3奪團體賽獎牌，包括1月巴黎站的金牌、4月開羅站的銀牌及5月伊斯坦堡的銅牌，全部在半年內發生，男花團的世界排名升至現時的第4位，成為「亞洲第一」，跟第3位的法國只相差3分，若能如願在下周展開的亞錦賽奪金，世界排名可望歷史性躋身頭3位。

年僅17歲的何承謙首次代表香港出戰成人組的亞錦賽及世錦賽，他在今季的FIE世界盃及大獎賽的表現亮麗。FIE圖

21歲 的梁千雨近年成為男花隊主力之一，在團體賽的穩定表現受到認同。FIE圖

基連坦言，每次比賽，他都期望花劍隊能以金牌為目標，他說：「每次比賽，我都期望他們爭取金牌，當然在劍擊場上千變萬化，但我們的劍手現時狀態都很好，我對他們都很有信心。」

「在今季的FIE世界盃，我們證明了在團體賽的爭牌實力，在亞錦賽最想做到，是在團體賽獲勝，我們的世界排名為會升上一位至第3，若成功的話，我們可以在早段避開碰上不想碰的隊伍如意大利、美國或日本。

印度亞洲錦標賽將於本月19至24日舉行，頭3天先進行3個劍種的男、女子組個人賽，緊隨是最後3天是團體賽，部份劍手將於周二（16號）陸續啟程到，男花的Ryan今屆將以衛冕身份參加個人賽，而團體賽將跟隊友力爭金牌（他們上屆奪銅牌）。

翻查以往世錦賽的舉辦地，亞洲區辦過的地方不多，只有2018年在國內無鍚、2008年北京及1999年首爾，其餘大多書歐美舉行，香港今次是相隔8年再有世錦賽落戶亞洲，十分難得。

首次在香港舉行的FIE世界劍擊錦標賽的門票已公開發售，由7月25號正賽開始的票價分：HK$1500、1200、1050（視線受阻）、840（視線受阻）、800、500、350、250；22至24號的個人賽資格賽將在Hall 2舉行，只設300個企位，票價150港元；預計來自200多個國家及地區約1000名劍手來港比賽，要現場支持香港劍手，可即上https://www.klook.com購票。

印度亞錦賽（6月19-24日）、香港世錦賽（7月22-30日）港隊名單：

男花：蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

女花：陳諾思、符妤名、鄭曉為、梁雅蕾

男重：方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峰

女重：佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦

男佩：陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林

女佩：薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文

記者：徐嘉華