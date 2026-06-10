澳洲羽毛球公開賽│港隊男單三陽開泰 李卓耀、伍家朗、吳英倫携手闖16強

澳洲羽毛球公開賽周三（10日）完成首輪正賽，繼女雙組合呂樂樂／曾曉昕昨日輕取美國對手報捷後，港隊今日在男單賽場亦頻傳喜訊。李卓耀和伍家朗雙雙在先失一局的劣勢下，成功逆轉對手高奏凱歌；而小將吳英倫亦直落兩盤淘汰越南對手，與兩位大師兄攜手晉級16強。

李卓耀今日「讓一追二」，逆戰反勝美國選手Eogene Ewe。新華社

21歲港隊小將吳英倫輕鬆晉級。新華社

李卓耀、伍家朗逆轉反勝 吳英倫輕鬆晉級

現時世界排名第23位的李卓耀今日「讓一追二」，在對陣美國選手 Eogene Ewe 時，雖先失一局 18:21，但他迅速調整並站穩陣腳，及後連取兩局 21:10 和 21:15 順利反勝晉級。他將於明日（11日）迎戰世界排名第35、來自印尼的 Zaki Ubaidillah，全力爭取8強席位。

另一邊廂，伍家朗亦上演逆轉好戲。他在先失一局 17:21 後奮起直追，連扳兩城，當中第二局更以 21:7「大炒」對手，最終擊敗世界排名第48的比利時球手卡拉基（Julien Carraggi）。伍家朗在16強將會面臨考驗，硬撼世界排名第22兼上屆亞軍的日本好手田中涌士（Yushi Tanaka）。兩人過往3次交手，伍家朗均未嘗勝果，預計明日將會是一場激烈的硬仗。

至於21歲港隊小將吳英倫則贏得相對輕鬆，以 21:18 及 21:13 淘汰越南球手阮海當（Nguyen Hai Dang），明日將繼續與兩位大師兄分途出擊。

伍家朗逆轉反勝。新華社

陳延澤\吳芷柔直落兩盤 21:18 和 21:16 擊退對手，強勢挺進16強。。陳延澤IG截圖

陳延澤／吳芷柔混雙過關 「洪呂配」創生涯最佳

雙打方面，雖然「鄧謝配」缺席本站賽事，但港隊仍有世界排名45位的陳延澤／吳芷柔出戰混雙。兩位港將近期狀態火熱，早前曾於馬來西亞大師賽殺入8強。今仗面對世界排名僅低兩位的韓國組合 Kim Jae Hyeon／Jang Ha Jeong，兩人發揮出色，直落兩盤 21:18 和 21:16 擊退對手，強勢挺進16強。

回顧周二（9日）的男雙賽事，世界排名第55的香港組合洪魁駿／呂俊瑋激戰3局後，以 21:17、11:21、21:13 「以下剋上」，力退世界排名高18位的印尼組合 Ali Faathir Rayhan／Devin Artha Wahyudi。這場勝仗同時打破了該對男雙組合的生涯最佳紀錄，首度闖進超級500級別賽事的16強。

呂樂樂／曾曉昕速勝 「雙楊配」憾負印尼組合

女雙賽果方面則喜憂參半。「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖周二硬撼賽事7號種子、世界排名第15的印尼組合 Febriana Dwipuji Kusuma／Meilysa Trias Puspitasari，最終以 9:21、18:21 憾負，無緣次圈。不過，另一對組合呂樂樂／曾曉昕則表現強勢，僅耗時23分鐘，便直落兩局 21:8、21:3 輕取美國組合 Lillian Cao／Yuran Zhang，輕鬆取得16強門票。