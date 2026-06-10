劍擊｜HALL 1 開5000坐席 香港劍總望「坐爆」亞博館

香港將首次於下月22日一連9日在亞洲博覽館舉行FIE（國際劍聯）世界劍擊錦標賽，門票周二（9號）開始公開發售，查看銷情，頭3天率先進行的個人賽資格賽只開放Hall 2比賽，設300個企位（票價$150港元），尚餘門票；而25號起在Hall 1 （全座位）進行的個人賽正賽，9種票價由HK$250-$1,500不等，其中3天最貴的1,500門票已售罄，包括25號（男花、女重個人賽正賽）、28號（男花、女重團體賽）及30號（男佩、女花＋煞科日）。香港劍擊總會秘書長林衍聰表示滿意銷情，期望屆時坐爆亞博，為香港劍手現場打氣加油。要現場撐港隊，可即上https://www.klook.com購買。

一如以往，劍壇地位僅次於奧運會的FIE世界劍擊錦標賽計有個人賽及團體賽，9 天的比賽中，頭3天是各劍種的資格賽，緊隨的另外3天是「正賽」，最後3天是團體賽，現時已售罄的3天最高票價$1,500坐席，包括有應屆「世界冠軍」蔡俊彥（Ryan）及「劍神」張家朗坐陣的的男子花劍以及全運銅牌得主、女重的佘繕妡（Kaylin）同於25號登場的個人賽「正賽」，以及同於28號再度同日上場的男花及女重的團體賽（一日打完），另一日是30號煞科日，當天將上演男佩及女花團體賽決賽日。

佘繕妡奪全運會女重個人賽銅牌。資料圖片

資料圖片

男佩何思朗奪全運個人賽銀牌。資料圖片

前男佩奧運代表、現任香港劍總秘書長的林衍聰表示：「其實香港劍總對銷情都好有信心，這不僅是百年難得一遇、在香港舉行的世界錦標賽，加上劍擊在香港以及亞洲地區的氛圍都好好，還有去年11月全運會在香港營造的氣氛，我們都希望在這些因素加持下，下月的世錦賽會出現『爆滿』。」

應屆世界冠軍的蔡俊彥可望在主場再創佳績。資料圖片

翻查以往世錦賽的舉辦地，亞洲區辦過的地方不多，只有2018年在國內無鍚、2008年北京及1999年首爾，其餘大多書歐美舉行，香港今次是相隔8年再有世錦賽落戶亞洲，十分難得。

張家朗曾兩奪世錦賽個人賽銅牌。資料圖片

港隊曾奪世錦賽1金4銅

香港隊歷來在世錦賽曾奪1金4銅，包括蔡俊彥（Ryan）將以衛冕身份主場出擊，「劍神」張家朗亦曾在2022年奪過個人賽銅牌，他們2人加師兄楊子加及師弟梁千雨曾於2023年奪過歷史性團體賽銅牌；另外2面銅牌來自已退役的女重劍后江旻憓，她曾於2019及2022年兩奪個人賽銅牌。

由25號正賽開始的票價分：HK$1500、1200、1050（視線受阻）、840（視線受阻）、800、500、350、250；大會設約5000坐位，包括部份留給各地運動員及團隊、贊助商等，預計來自200多個國家及地區約1000名劍手來港比賽，每個劍種只有4男 4女代表。

香港世錦賽賽程：

2026年7月22日（星期三）：男花、女重資格賽

7月23日（星期四）：男重、女佩資格賽

7月24日（星期五）：男佩、女花資格賽

7月25日（星期六）：男花、女重正賽

7月26日（星期日）：男重、女佩正賽

7月27日（星期一）：男佩、女花正賽

7月28日（星期二）：男花、女重團體賽

7月29日（星期三）：男重、女佩團體賽

7月30日（星期四）：男佩、女花團體賽

記者：徐嘉華