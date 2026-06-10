電競｜《時代》百大最有影響力體育人物電競獲肯定 傳奇英雄聯盟選手Faker與占士、C朗並肩

《時代雜誌》每年都會評選出該年度的百大對世界最具影響力人物，而今年特別就體育界人物評選出百大對體育領域具影響力人物，榜上除了NBA球星勒邦占士，足球巨星C朗等一眾體壇巨星外，名單上亦出現電競界傳奇李相赫（Faker），除了是對Faker的一種肯定外，亦是電競開始受世界體壇肯定。

Faker入選《時代》體壇百大並肩C朗、占士。AFP

根據預測到2030年電競全球市值將達74.6億。AFP

Faker入選《時代》體壇百大並肩C朗、占士

《時代》今次設的百大體壇人物並不只關注在體壇成績上，亦特別注重於該人物在該領域賽場內外的影響力上，在名單上除了榮登封面被雜誌稱為「世紀運動員」的占士，一同入選的亦有C朗、美斯、大谷翔平等一眾體壇巨星。

Faker的入選除了是對他個人的肯定外，亦意味着電競開始受國際體壇認可。AFP

而名單中亦有一個姓名足以令世界電競迷為之振奮，《英雄聯盟》電競傳奇選手Faker亦獲入選，在入選的文章中《時代》指出：「李相赫被公認為史上最佳電競選手，曾帶領韓國戰隊T1六奪《英雄聯盟》冠軍包括最近締造的3連霸王朝。」而實際上Faker今年年頭亦獲頒韓國體育界最高勞耀的「青龍勳章」，足以反映出Faker在韓國體壇已具一定影響力，《時代》亦指Faker帶動了眾多粉絲，亦推進了全球的電競發展：「電競從最初1972年在史丹福大學以滾石雜誌訂閱為獎品的小眾社區賽事，發展到現今的全球產業，並根據預測到2030年電競全球市值將達74.6億。」而Faker的入選除了是對他個人的肯定外，亦意味着電競開始受國際體壇認可。

