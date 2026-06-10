網球｜「網球女王」強勢回歸！44歲細威復出雙打響頭炮 爆復出理由：喺屋企太悶

44歲的「網球女王」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams，細威）自2022年美網後，闊別賽場近四年再度亮相巡迴賽。持外卡參賽的細威夥拍加拿大新星麥保高（Victoria Mboko），直落兩盤以7-6、6-2淘汰3號種子組合瑪莉查/盧特莉芙，全場耗時1小時30分鐘，闖入皇后會盃8強，強勢取得復出之旅的「開門紅」。

盛讚拍檔撐起全隊 復出理由竟是「放暑假」

賽後，全場觀眾為這位傳奇球星的回歸送上熱烈歡呼。被問到重返賽場的感受，細威難掩興奮：「非常有趣！和麥保高一齊打波特別開心。她在場上撐起了整隊，關鍵分處理得非常出色，我可以完全信任她。雖然我們從未搭檔過，但夾起來感覺非常自然。」

不過，當主持人問及為何選擇在此刻復出時，這位前世界第一的答案卻令人捧腹大笑：「我都唔知。就係……我實在無咩更好的事做。我厭倦了日日留在屋企。小朋友放暑假喇，咁點解唔出嚟打波呢？」。

場上笑聲不斷 細威自嘲「甩漏」多

有別於以往在單打賽場上的殺氣騰騰，細威今仗與拍檔在場上不時有講有笑，氣氛輕鬆。麥保高透露，兩人的化學作用極佳：「我們打法非常互補。有時她失誤了，或者我打失了兩球，我們就會互相自嘲『我哋真係水皮』。這種輕鬆的氣氛反而讓我們更放鬆，能夠放開手腳去打。」細威亦不忘自嘲場上的失誤：「有球我竟然接不到，太丟臉了！平時訓練我一球都不會漏確實有點尷尬。」

追求完美不自滿 冀下仗表現更佳

儘管首戰告捷，但出名是「完美主義者」的細威對自己仍有更高要求：「麥保高打得特別好，但我自己還有很多地方要改善。下一場我必須把回球處理得更好，我一定做得到。好消息是，我們還有進步空間。」拍檔麥保高亦和應指，兩人都不會滿足於現狀：「永遠不滿足，這樣才能繼續向前走。我明天還有單打賽事，正好拿這場雙打當作熱身，相信明天我們的表現一定會更好。」