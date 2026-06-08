法網｜苦戰五盤終圓夢 施維利夫坦然面對質疑：「做最差大滿貫冠軍都無所謂」

巴黎羅蘭加洛斯球場，一場耗時4小時16分鐘的五盤大戰終於畫上句號。29歲的德國名將、2號種子施維利夫（Alexander Zverev）以6:1、4:6、6:4、6:7、6:1擊敗意大利球手高保利（Flavio Cobolli），生涯首奪大滿貫男單錦標。面對外界對今屆法網「含金量」的質疑，這位新科冠軍在賽後記者會上剖白心聲：「如果你現在話我是贏了大滿貫的最差球員，我完全不在乎。」

含金量受質疑 施維利夫：完全不在乎

今屆法網男單冷門頻爆，西班牙名將艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷缺陣，男單世界第一贊歷克冼拿（Jannik Sinner）及塞爾維亞名將祖高域（Novak Djokovic）亦相繼出局，令施維利夫成為奪標大熱。不過，他在決賽面對首闖大滿貫決賽的高保利卻陷入苦戰，全場出現8次發球雙錯誤及49次非受迫性失誤。由於多位頂級球手缺陣或提早出局，外界對這座冠軍的「含金量」不無疑問。

賽後記者會上，有傳媒重提施維利夫昔日言論：「與其做一個從未贏過大滿貫的最強球員，寧願做一個贏過大滿貫的最爛球員」。面對質疑，施維利夫表示：「如果你現在話我是贏了大滿貫的最差球員，我完全不在乎。如果有人咁諗，都無所謂。」

四闖決賽終破宿命 擺脫「心魔」

由四年前坐輪椅黯然離場，到今日捧起火槍手盃喜極而泣，施維利夫賽後感觸良多：「我人生中最美好和最糟糕的時刻，都在這裡發生。」

他的大滿貫奪冠之路可謂充滿荊棘。這是他生涯第四次殺入大滿貫決賽，前三次都經歷了痛苦的劇本：2020年美網，他在領先兩盤下被菲姆（Dominic Thiem）逆轉；2022年法網四強對拿度（Rafael Nadal），他遭遇嚴重腳踝韌帶撕裂，要坐輪椅離場；2024年法網決賽，他再次在領先2:1下被艾卡拉斯反勝，期間更遭遇關鍵分的爭議判決；2025年澳網決賽，他則被狀態大勇的冼拿直落三盤擊敗。

命運彷彿將所有挫折都讓他經歷一次。今屆法網，面對準決賽不戰而勝晉級的高保利，施維利夫在第四盤決勝局飲恨被扳平時，曾令人擔心2020年美網的噩夢會否重演。幸好在決勝盤，他頂住壓力，以乾脆利落的6:1拿下比賽。

重拾自信：永遠的大滿貫冠軍

在大滿貫累積125場勝仗後才首嚐冠軍滋味，施維利夫創下公開賽年代耗費最多勝仗才奪得首冠的紀錄。談到重建信念，他感慨地說：「去年是我網球生涯中最艱難的一年——我打得不好，有很多身體問題，技術上亦很掙扎。而今年是最快樂的一年，感覺完全不同。這個獎盃無疑極大地增強了我的信念。」

這座冠軍不僅證明了他的實力，更是心靈上的解脫。施維利夫坦言，如果這場決賽再次失利，自信心必受重創。「但現在我贏了，我覺得自己可以再做一次。」他表示：「現在無論發生什麼事，我永遠都會是一位大滿貫冠軍，這是沒有人可以改變的事實。這確實給了我一些自由，或許當我再次站上大滿貫決賽舞台時，心態也會更平靜——因為即使輸掉，我也還是一位大滿貫冠軍。」

歷經傷患、心碎與失敗，施維利夫終於在羅蘭加洛斯的紅土上迎來屬於自己的加冕時刻。正如他所言，外界的質疑已經不再重要，因為歷史已經寫下他的名字。