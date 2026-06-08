劍擊｜中醫學學生梁雅蕾連中三元 : 我也為自己感到驕傲

一連2天的會長盃劍擊錦標賽周日繼續在香港公園體育館進行最後一日的「生死睇今日」，除梁氏兄弟梁天晴、梁千雨外，還有一位同樣是21歲 的梁雅蕾（Janelle），她為了爭取9月愛知名古屋亞運會參賽席位，選擇暫停浸大中醫學學士課程，本地排名第4的她周日雖然在8強以13:15負最終亞軍的黃純一，但有足夠分數首次奪得亞運資格。

梁雅蕾為搏亞運暫停中醫學業。徐嘉華攝

徐嘉華攝

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去年8月完成頭2年的中醫學課程後，決定暫停學業，全職衝一衝亞運資格，今年一月開始隨隊參加FIE的世界排名賽共6站，曾於4月的開羅站由小組賽打起，首次躋身正賽64強，她在這一仗是頂住左腳腳踭韌帶斷裂，為爭亞運積分豁了出去搏一搏。

Janelle在16強對廖愷翹時，她在落後下一劍劍追上，打至14:14平手時，裁判翻看錄影期間，她只能靜靜的等裁判判決，最終Janelle以一劍取勝。徐嘉華攝

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對於「生死睇今日」一役，Janelle過關斬將至8強止步，她說：「其實我今日全日都好緊張，好難放鬆去打，未試過如此大壓力下去爭一個大比賽的資格；上一屆我差一位去不到亞運（2023杭州），今屆去到好開心。」

Janelle這次停學的決定沒有白費，停學這10個月，她在海外及本地賽的成績令她位列排名第4位，將代表香港參加本月中的印度亞錦賽、下月香港世錦賽及9月愛知名古屋亞運會，全部3個比賽都是她第一次參加。她續稱：「全職後的決心及打劍的思路都清晰了很多，我沒設一個期限給自己要打多久，會每年給自己一個目標，好似今年我的目標是在FIE比賽入正賽64強以及爭取亞運資格，這些我都做到，都好為自己感到驕傲，可能下一季目標是入FIE32強。」Janelle完成9月亞運後，會重返校園，一邊讀書一邊全職訓練，看自己的劍擊路可以走多遠。

還有一個星期就到了印度亞洲錦標賽（女花成員還有鄭曉為、陳諾思及符妤名)，第一次參賽的Janelle表示：「團體一定是以爭獎牌為目標，個人賽的話，由於是第一次參加，我不會給自己很大壓力，希望正常發揮。」為了預防水土不服，中醫學學生的Janelle考慮帶備中藥以備不時之需。

以下是各賽項的三甲得主：

記者/攝影：徐嘉華