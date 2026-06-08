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劍擊｜兩位千禧後兄弟梁天晴 梁千雨 夢幻入亞運 將淚水化成笑容

即時體育
更新時間：00:12 2026-06-08 HKT
發佈時間：00:12 2026-06-08 HKT

香港劍擊隊相隔8年後，再有兄弟班齊闖亞運會！今日在香港公園體育館舉行的會長盃劍擊錦標賽是最後一天爭去9月愛知名古屋亞運會的達標賽，兩位「千禧後」兄弟班 - 佩劍的梁天晴及花劍的梁千雨經歷了「生死睇今日」的一天，包括千雨的「亞運第四人」席位失而復得，2人化淚水為笑容，將繼林氏兄妹（林衍聰、林衍蕙）後相隔8年，再有兄弟班齊亮相亞運會，天晴以「夢幻」來形容跟細佬首戰亞運會。

梁天晴（中）及千雨（右二）跟父母開心合照。徐嘉華攝
梁天晴（中）及千雨（右二）跟父母開心合照。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
愛知名古屋亞運班底 : 男佩的梁天晴（後排）繼去年後再次奪會長盃銅牌，同場的冠軍何思朗（右）、亞軍何柏霖（中）及銅牌陳樂熹（左）正好是名古屋亞運班底。徐嘉華攝
愛知名古屋亞運班底 : 男佩的梁天晴（後排）繼去年後再次奪會長盃銅牌，同場的冠軍何思朗（右）、亞軍何柏霖（中）及銅牌陳樂熹（左）正好是名古屋亞運班底。徐嘉華攝

兩兄弟今日的「夢幻」經歷，始於21歲的千雨在男花16強對同齡的2022年世少金牌得主鄭鐵男為爭亞運「第四人」，2人在賽前的排名是一個第4、一個第5（只有排名頭4位可以代表香港參加亞運），千雨只領先4分，今仗成敗成關鍵；他們在16強對壘，國際賽經驗較豐富的千雨以7:15敗陣；此刻千雨接受記者訪問時已打定輸數，今年未必能圓亞運夢；訪問期間哥哥天晴（排名第5）及李俊林（排名第4）在8強相遇，誰勝出就拿到亞運資格，最終天晴以15:11勝出，這邊廂的千雨聽到遠處的哥哥開心大叫，就知道哥哥「得咗」；不多久，天晴開心跑到弟弟身邊，才知道千雨失落亞運席位，兩兄弟相擁抱，眼睛濕濕的盡在不言中。

其實此刻的亞運男花「第四人」席位仍未落實，鐵男隨後在8強對應屆世少金牌得主何承謙，在力戰下以9:15敗陣，未有足夠分數超前原本排第4的千雨，終於成全了兩兄弟齊闖亞運的夢想，父母更現場見證兒子圓夢。

24歲的天晴開心的說：「亞運由我細細個睇已好夢幻，一直以來好想同細佬一齊去亞運，這件事好開心亦好夢幻，有點不敢相信。」兩兄弟只曾在2024年科威特亞錦賽一齊「出隊」去比賽，今年9月亞運是他們打劍多年來的第2次一齊出席大型比賽，他們各自參加過的大型比賽是天晴的2025世大運及千雨的2025全運會。

天晴（右二）首奪亞運參賽資格，隊友們都替他開心。徐嘉華攝
天晴（右二）首奪亞運參賽資格，隊友們都替他開心。徐嘉華攝

談到取得亞運資格後，即跑去跟千雨分享這開心時刻，他說：「我走過去時，是想跟細佬講：『我得咗喇』，我不知千雨失了亞運資格，但行近時，見到大家的反應才知道細佬16強輸了，以為他因此失了亞運資格，所以那一刻其實好傷感，我很不開心，知道細佬一直都很努力去爭這亞運席位，我好替他不開心，自己心情像過山車，先是好開心，然後是好唔開心，我都偷劍地流了幾滴眼淚，細佬都一齊喊，知道他一定好失望。」

梁千雨坦言不滿意自己在16強的表現。徐嘉華攝
梁千雨坦言不滿意自己在16強的表現。徐嘉華攝
2022年世少金牌得主鄭鐵男。徐嘉華攝
2022年世少金牌得主鄭鐵男。徐嘉華攝
千雨(右)在16強不敵鄭鐵男。徐嘉華攝
千雨(右)在16強不敵鄭鐵男。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

兩兄弟雖然不同劍種，但正如天晴所說，二人的感情由細到大都好好，千雨跟師兄張家朗、蔡俊彥打拼多年，手執不少獎牌，包括全運會男花團體金牌，天晴說一直都為細佬感到驕傲，亦因為細佬的突出表現令自己要更加努力做好自己。

應屆世少冠軍何承謙（左）對2022年世少冠軍鄭鐵男（右）。徐嘉華攝
應屆世少冠軍何承謙（左）對2022年世少冠軍鄭鐵男（右）。徐嘉華攝
應屆世少冠軍何承謙（左）對2022年世少冠軍鄭鐵男（右）。徐嘉華攝
應屆世少冠軍何承謙（左）對2022年世少冠軍鄭鐵男（右）。徐嘉華攝
應屆世少冠軍何承謙。徐嘉華攝
應屆世少冠軍何承謙。徐嘉華攝

香港劍隊中有過不少兄弟姐妹班，現役也有男花世少金牌得主何承謙及孖生哥哥、男重的何承灃，女佩的薛雅齊及薛雅致，但他們暫未試過一齊參加亞運會，對上一對兄妹班是佩劍的林衍聰、林衍蕙，他們曾於2010、2014及2018一齊去過三屆亞運，梁氏兄弟是事隔8年再有親生兄弟闖亞運。

梁天晴(右)及千雨(左) 自細感情十分好。徐嘉華攝
梁天晴(右)及千雨(左) 自細感情十分好。徐嘉華攝

當知道自己的亞運參賽權失而復得，千雨化眼淚為笑容，他說：「其實剛剛的感受好兩面，一方面替哥哥開心，另一面不開心不單單是自己失去亞運資格，而是那一場16強，我應該要打得好一點，近日有少少不舒服，加上爭亞運有少少壓力，一直鬱住鬱住，剛剛見到阿哥跑過來，我就爆哭了出來。」

應屆世少冠軍何承謙（右）在4強以12:15不敵2024年世少銅牌得主陸浚諾（左），後者最終奪冠。徐嘉華攝
應屆世少冠軍何承謙（右）在4強以12:15不敵2024年世少銅牌得主陸浚諾（左），後者最終奪冠。徐嘉華攝

「亞運資格由無變有，我的想法是順其自己，但知道哥哥去到亞運，我當然好想跟他一齊去。」千雨跟哥哥一樣，在名古屋亞運都是男團「第四人」，只會參加團體賽，千雨的隊友包括2位犀利師兄張家朗、蔡俊彥，還有小師弟何承謙；天晴的隊友包括何思朗、陳樂熹及何柏霖；兩位亞運「新鮮人」不約而同期望屆時為團體出一分力，千雨更期望他們的花劍團體能衝擊歷史第一面亞運男團金牌。

徐嘉華攝
徐嘉華攝

同場，香港花劍「鬍鬚主教練」格連(Greg) 證實香港港將於明 年5月初首辦花劍大獎賽，屆時香港男、女子花劍手都可同場比賽。

記者/攝影：徐嘉華

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