15人欖球｜蘇禮文捧盃賀代表港隊30場 許峻嚴捧盃更添信心望再代表香港

港隊周日在亞洲欖球錦標賽主場鬥韓國，最終以45:9大勝韓國達成7連霸，蘇禮文（Kyle Sullivan）亦以一場漂亮的勝仗達成第30次代表香港，他表示意義雖然重大，但更開心是可以和隊友一同分享這個時刻並獲勝，亦給予他信心迎接之後的比賽，而華將許峻嚴（Glenn Hui）經歷這2場代表香港後也給予他信心，並以代表香港出戰緊接的國家盃甚至世界盃為目標。

蘇禮文今戰達成第30次代表港隊出戰。攝影：魏國謙

蘇禮文和對手起衝突，但他表示比賽過程中很常見之後雙方也很友好。攝影：魏國謙

蘇禮文助港隊亞錦賽7連霸賀代表30場

蘇禮文今戰達成第30次代表港隊出戰，最終以一場大勝作結兼助港隊第7次捧起亞錦賽奬盃，而賽後被問到能夠以這樣的結果達成30場上陣有什麼感覺時，Kyle表示：「我覺得達成30場的意義固然重大，但更重要的是能和這些好隊友好兄弟分享這個時刻，並取得勝利更是第7次奪得冠軍。」他亦指：「我為今日這支球隊感到非常驕傲，他們證明了自己配得起這件球衣。」

而提到下半場港隊統治級的表現，Kyle指賽前和過程中也明確瞭解到韓國隊會在前20分鐘猛攻，球隊需要頂住前20分鐘並消耗他們，而下半場韓國隊體能亦明顯下降，球隊亦成功地把握機會打開局面，而提到今次勝利為他之後的比賽帶來的信心時Kyle表示：「我認為對於這支隊伍，我們正從與日本的兩場比賽過渡過來。我下來參加了這場比賽，而那兩場比賽，尤其是在日本獲勝後，再加上這裡的勝利，真的給了我很多信心去迎接我們即將到來的非常忙碌的夏天。」

許峻嚴今場打到流鼻血。攝影：魏國謙

許峻嚴為代表香港而感動。攝影：魏國謙

華將許峻嚴代表2場後添信心 望可再代表香港

而華將許峻嚴今次世錦賽使他有機會代表香港出戰2場賽事，更收穫冠軍，被問到對他的意義有多大時Glenn表示：「個意義真係好大，尤其是今日我媽媽、女朋友、朋友全部來支持我，甚至我在澳洲的家人都上網觀看比賽支持我，所以真的好感動和意義重大。」他亦坦言上半場他和一些較新的隊友有點緊張，因為好想打好場比賽開場時緊張到個心「卜卜跳」，但之後愈打愈順找到節奏便打得更好。

而被問到代表港隊完這2場後會否為他之後代表香港出戰國家盃更添信心時，Glenn直言：「今次打完之後會更有信心，我現在的目標是去國家盃和世界盃，再次代表香港，只要有機會我都會更能力去把握。」

記者/攝影:魏國謙