15人欖球｜港隊下半場5達陣接管比賽 45:9大勝韓國完成亞錦賽7連霸

港隊15人欖球隊周日在香港足球會出戰亞洲欖球錦標賽，主場迎擊韓國，最終港隊以45:9大勝韓國，完成歷史性7連冠。賽後獲選為半場最佳球員的巴勒（Jack Bartlett），受訪時表示今場正反映出港隊深厚的實力，亦為之後的國家盃提供信心。

開場僅2分鐘韓國隊就以一球罰球先拔頭籌領先3:0，但港隊未有因此受影響，11分鐘就以一球達陣回應以5:3反超，到23分鐘韓國又再憑罰球以1分反先，但僅1分鐘港隊就憑希臣史密夫接應後突破達陣，再加上加踢命中以12:6取得領先，半場完前韓國再憑罰球將分差收窄至9:12。

但換邊後港隊開始接管，比賽僅7分鐘就由尼爾為港隊下半場先開記錄，並在加踢命中下以19:9將分差拉開至雙位數，港隊之後陸續有來，巴勒僅用3分鐘便完成2次達陣，在加踢都命中下以33:9擴大領先優勢，韓國雖有攻勢，但都被港隊一一化解，其後港隊在比賽尾段再交出2達陣下，最終以45:9擊敗韓國，並完成亞洲欖球錦標賽7連冠。

今場獲觀眾投票選為本場最佳的巴勒賽後表示，對於能在主場比賽、達陣到捧盃的感覺很難以置信，而提到港隊在下半場展現出壓倒性的表現巴勒則表示：「我們知道他們在身體對抗上會和我們不相上下，關鍵在於保持勢頭和堅持，而在中場休息時，我們也討論了我們的長處，在下半場也很好地發揮出來，而且保持勢頭。」被問到今場的勝利對他們接下來的比賽如國家盃會不會帶來信心時，巴勒說：「絕對是巨大的鼓舞，今次的陣容有很多新人，但這也顯示出我們有強大的實力深度，隊員們今日的表現都10分出色，我們都好期待即將到來的國家盃賽事，我們也知道那種會是不同的挑戰，但我們已經準備好迎接。」

記者/攝影:魏國謙