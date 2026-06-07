法網｜曾陷抑鬱險掛拍 祖華蓮絲卡奪亞贏盡掌聲

波蘭外圍賽神奇「黑馬」祖華蓮絲卡（Maja Chwalinska）雖然在法國網球公開賽女單決賽中，以3:6、2:6不敵俄羅斯新星安祖莉娃（Mirra Andreeva），未能成為公開賽年代第二位以外圍賽球手身分捧走大滿貫的女單冠軍。然而，近三周的神奇之旅，已徹底改變了這位曾受抑鬱症困擾、甚至連酒店租金也幾乎付不起的24歲球手的人生。

走過抑鬱陰霾 窮到需靠企業贊助交租



祖華蓮絲卡在青年組時期曾與現任波蘭「一姐」施維迪克（Iga Swiatek）拍檔殺入澳網女雙決賽，但轉戰職業初期卻飽受抑鬱症折磨，一度需要暫別網壇休養。在今屆法網前，她只能在歐洲的次級巡迴賽中打滾。今次法網之旅，她甚至沒有球衣贊助商，隨著不斷過關斬將，要負擔延長逗留巴黎的酒店住宿費也感吃力，最終幸獲波蘭飲品公司拔刀相助才解燃眉之急。



回首這段不可思議的旅程，祖華蓮絲卡感觸良多：「這是18年來的努力、耐心與堅持。我經歷了太多才能走到這一步。人生有時很奇妙，你只需要做好自己，並相信總有一天會水到渠成。這絕對是我畢生難忘的三個星期。」



獎金遠超生涯總和 世界排名狂飆至21位



儘管未能一黑到底奪得桂冠，但法網亞軍的成績已為祖華蓮絲卡帶來極為豐厚的回報。她將獲得高達140萬歐羅（約1,180萬港元）的亞軍獎金，這筆鉅款幾乎是她過去整個職業生涯總獎金的兩倍！同時，她的世界排名亦將迎來大躍進，由原本的114位，大幅狂飆至創生涯新高的第21位。對於未來勢必大增的關注度，她表示：「這絕對會有很大的不同，但我相信並希望自己能夠適應。我非常感恩這段時光，但我必須專注當下，繼續傾盡全力成為更好的球員。」



獲名宿艾華特大讚



這場決賽只是祖華蓮絲卡職業生涯第20場WTA巡迴賽級別的賽事，更是她首次面對世界排名前十的頂級球手。她的驚艷表現，獲得了7屆法網女單冠軍、美國傳奇名宿艾華特（Chris Evert）的高度評價。



艾華特直言，這位波蘭球手能殺入決賽，其成就絕對能與奪冠的安祖莉娃媲美：「雖然她今天似乎有點氣力不繼，但她真的是橫空出世。我非常喜歡看她打球，她的球風極具娛樂性且變化多端，她甚至打出了一些我們自1970年代以來從未見過的奇妙擊球。」

