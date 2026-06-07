法網｜19歲安祖莉娃成施莉絲後最年輕冠軍 霸氣高呼：首先要多謝自己！

法國網球公開賽女單8號種子19歲的安祖莉娃（Mirra Andreeva），周六在決賽成功阻止再爆冷，以直落兩盤6:3、6:2輕取波蘭外圍賽黑馬祖華蓮絲卡（Maja Chwalinska），捧走生涯首座大滿貫錦標。她更成為自1992年名宿施莉絲（Monica Seles）以來，最年輕的法網女單冠軍得主。

戰衣印金句 多謝自己」

「我想多謝我自己。」當安祖莉娃舉起象徵法網女單最高榮譽的蘇珊朗格倫盃時，她穿著的特別版外套上正正印著這句霸氣宣言。

在頒獎儀式上，安祖莉娃除了展現風度感謝對手、賽會，以及由名宿馬天妮絲（Conchita Martinez）帶領的教練團隊外，她將最重要的一句感謝留給了自己：「我也想感謝自己一直以來的信念。即使在最艱難的時刻我也付出了100%的努力，每天都努力成為一個更好的人和球員，並且努力戰勝了內心深處的許多『心魔』。只有我自己知道這兩星期我有多緊張，所以多謝自己的努力，多謝自己付出了最好的一面。」

安祖莉娃笑言：「一開始我只是想搞吓笑，讓大家覺得我很幽默。但後來我意識到，為什麼不多謝自己呢？因為真正在場上流汗、承受所有神經繃緊壓力去完成工作的人，正是我自己。」

告別情緒失控 視費達拿為冷靜榜樣

安祖莉娃在青年組時期已是世界第一，天賦毋庸置疑，但過去卻不時因為在場上情緒失控而影響發揮，例如曾因怒擲球拍及爆粗而被罰。不過，今屆法網她卻展現出驚人的成熟度。即使在決賽面對祖華蓮絲卡多變的刁鑽打法以及場內的大風環境，她依然保持極度冷靜。

這種蛻變歸功於曾協助梅利（Andy Murray）的心理醫生卡斯托里（Alexis Castorri）。安祖莉娃透露，心理醫生教導她在情緒即將爆發時，在腦海中想像一個「巨大停車標誌（Stop sign）」。此外，她更以「瑞士天王」費達拿為學習對象：「我看了很多費達拿在這裡的比賽。雖然沒有人能擁有他那種獨特的氣場，但我真的很想模仿他在場上的從容舉止。我選擇在場上做一個戰士，而不是被沮喪情緒牽著走。」

衝上觀眾席擁抱 馬天妮絲點石成金

奪冠的一刻，安祖莉娃第一時間衝上球員包廂，與教練馬天妮絲緊緊擁抱。自這對「師徒組合」於2024年合作以來，馬天妮絲已見證了愛徒贏下5個WTA巡迴賽錦標。安祖莉娃感動地說：「我們一起經歷了許多高低起跌，她告訴我她為我感到非常自豪，能聽到她親口說出這番話，對我來說意義非凡。」

