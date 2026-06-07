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劍擊｜佘繕妡身體欠佳仍封后 本月中亞錦賽目標清晰 : 我想拿金牌

即時體育
更新時間：07:05 2026-06-07 HKT
發佈時間：07:05 2026-06-07 HKT

上月才滿25歲的香港女重一姐佘繕妡（Kaylin），周六在香港公園體育館舉行的會長盃劍擊錦標賽（9月愛知名古屋亞運最後一個本地計分賽），頂住身體不適，由小組打到決賽，並以15:6大勝小師妹吳海諦封后；對於2星期後的印度亞洲錦標賽，Kaylin期望轉換上屆亞錦賽個人賽的獎牌顏色，目標奪金。

佘佘大熱姿態重奪會長盃冠軍。徐嘉華攝
佘佘大熱姿態重奪會長盃冠軍。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
女子重劍：三甲選手包括冠軍佘繕妡（中）、亞軍吳海諦（左二）、季軍連翊希（右一）及宋德心（痘二）。徐嘉華攝
女子重劍：三甲選手包括冠軍佘繕妡（中）、亞軍吳海諦（左二）、季軍連翊希（右一）及宋德心（痘二）。徐嘉華攝

 

共有51人參加女子重劍比賽，Kayling在小組以5勝1負、總排名第7直入32強淘汰賽，她在小組賽曾跟對手頭撞頭感不適，去到淘汰賽，不時出現透支狀況，但她都一一忍住，先後擊敗陳喆盈（15:3）、上屆冠軍吳琬琳（15:7）及亞錦賽隊友陳渭泠（15:13），到4強以15:8勝師姐連翊希入決賽對上屆亞軍的小師妹吳海諦，Kaylin以15:6取勝，繼去年12月香港公開劍擊錦標賽後再次在本地封后。

Kaylin賽後談到身體不適時說：「其實今季的身體都不是好好，今日的會長盃我可以不打（她的世界排名17足以取得亞運資格），但我想藉會長盃去備戰亞錦賽（本月19號開始）及世錦賽（下月22號開始），好想今季能爭取到一些東西（指獎牌），但至今仍未有。」

徐嘉華攝
徐嘉華攝
佘佘(右)跟吳海諦的決賽。徐嘉華攝
佘佘(右)跟吳海諦的決賽。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

Kaylin認為自己頂住身體不適參賽，可以訓練到自己的「鬥心」以及不放棄的精神，她說：「當我的腳也要抽筋時，或者鼻子快要流鼻水時，繼續集中比賽，用自己不同的招數去應戰，這種經歷有助我日後打比賽。」

本月亞錦賽代表陳渭泠8強以13:15不敵佘繕妡。徐嘉華攝
本月亞錦賽代表陳渭泠8強以13:15不敵佘繕妡。徐嘉華攝
本月亞錦賽代表朱嘉望8強以11:15不敵連翊希。徐嘉華攝
本月亞錦賽代表朱嘉望8強以11:15不敵連翊希。徐嘉華攝

Kaylin其實在今季的FIE世界排名賽表現一點也不失禮，在8站世界盃及大獎賽中，她有4站躋身至16強、2站32強、2站64強，只是未有獎牌落袋，難怪她十分重視亞錦賽及世錦賽，期望有獎牌的突破，難怪她一說到本月中的亞錦賽，去年奪個人賽銅牌的她說：「我想拿金牌。」

吳浩天(左一)沒比賽時，就到女重指點徒弟吳海諦。徐嘉華攝
吳浩天(左一)沒比賽時，就到女重指點徒弟吳海諦。徐嘉華攝

經歷上季超好的成績包括一站大獎賽金牌、一站世界盃銅牌、亞錦賽銅牌、世大運金牌及全運會銅牌，世界排名曾到過新高的第4位；來到到今季（2025-2026年）她不斷推動自己也要獲得佳績，就算在自己身體不適下也繼續強逼自己練習，加上跟新任教練的磨合，這些都逼自己去到一個難以承受的爆破點，她表示：「感覺今個賽季好長，好多時未恢復好、或者身體不舒服時，仍然Push自己爭取佳績；今季只剩下亞錦賽及世錦賽，我的亞錦賽目標是爭金，但這之前，我要好好休息，放鬆一下自己再去練習。」

以下是各組別隊員的成績：

記者/攝影：徐嘉華

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